En una carrera llena de cambios y desafíos en Zandvoort, el australiano de McLaren, Oscar Piastri, se llevó la victoria en el Gran Premio de Países Bajos. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, largó desde la posición 16° y logró escalar hasta el 11°, alcanzando así su mejor actuación con la escudería francesa en la Fórmula 1. Durante la carrera, Colapinto mostró su habilidad en varios adelantamientos, destacándose sobre Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

El joven argentino se vio afectado en dos ocasiones por la presencia del Safety Car, pero logró recuperar posiciones en las últimas vueltas, demostrando un manejo sólido y estratégico. Su desempeño lo dejó cerca de sumar sus primeros puntos en la temporada, consolidándolo como una de las promesas de la F1 para Argentina.

La carrera en Zandvoort contó con 72 giros y estuvo marcada por incidentes como el abandono de Lando Norris, problemas de potencia en el Red Bull de Yuki Tsunoda y múltiples cambios de neumáticos que afectaron la estrategia de los equipos.

Colapinto finalizó la competencia demostrando consistencia, velocidad y capacidad de recuperación en una pista exigente, confirmando que puede ser un piloto a seguir en la Fórmula 1.