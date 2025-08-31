El temporal de intensas lluvias que azotó gran parte de la provincia de San Juan durante el fin de semana provocó complicaciones en varios departamentos. En Rawson, la Municipalidad, a través de la Dirección de Abordaje Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, asistió hasta el momento a unas 160 familias afectadas, brindando insumos, abrigos y alimentos.

La ayuda incluyó la entrega de alimentos, abrigos y otros insumos básicos para garantizar el bienestar de las familias en medio del temporal. Si bien las lluvias generaron inconvenientes en varias viviendas y calles del departamento, no fue necesario realizar evacuaciones, gracias a la rápida intervención del personal municipal.

Además, se están llevando a cabo trabajos de desagote en distintos puntos de Rawson, tanto en calles como en hogares, para reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la transitabilidad de los barrios afectados. La Municipalidad remarcó que estas tareas continuarán de manera constante mientras persistan las lluvias y el agua acumulada.

Las autoridades locales recordaron que los vecinos pueden reportar necesidades o solicitar asistencia a través de Lito, el asistente virtual disponible por WhatsApp al 2645702020, que permite canalizar de manera rápida y directa cualquier requerimiento de ayuda.