Departamentales > Emergencia
En Rawson: 160 familias recibieron ayuda ante el fuerte temporal de Santa Rosa
POR REDACCIÓN
El temporal de intensas lluvias que azotó gran parte de la provincia de San Juan durante el fin de semana provocó complicaciones en varios departamentos. En Rawson, la Municipalidad, a través de la Dirección de Abordaje Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, asistió hasta el momento a unas 160 familias afectadas, brindando insumos, abrigos y alimentos.
La ayuda incluyó la entrega de alimentos, abrigos y otros insumos básicos para garantizar el bienestar de las familias en medio del temporal. Si bien las lluvias generaron inconvenientes en varias viviendas y calles del departamento, no fue necesario realizar evacuaciones, gracias a la rápida intervención del personal municipal.
Además, se están llevando a cabo trabajos de desagote en distintos puntos de Rawson, tanto en calles como en hogares, para reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la transitabilidad de los barrios afectados. La Municipalidad remarcó que estas tareas continuarán de manera constante mientras persistan las lluvias y el agua acumulada.
Las autoridades locales recordaron que los vecinos pueden reportar necesidades o solicitar asistencia a través de Lito, el asistente virtual disponible por WhatsApp al 2645702020, que permite canalizar de manera rápida y directa cualquier requerimiento de ayuda.