En medio del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios. El mandatario arribará el jueves a Los Ángeles y al día siguiente se trasladará a Las Vegas. Regresará el sábado, un día antes de los comicios bonaerenses.

La agenda oficial, confirmada por la Casa Rosada, incluye encuentros entre el 4 y 5 de septiembre. “Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, se limitaron a señalar voceros oficiales. La comitiva aún no estaba confirmada, aunque surgieron versiones que mencionaban la posible participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller, Gerardo Werthein. Finalmente, Karina Milei no integrará el viaje.

El primer destino será por invitación de Michael Milken, economista norteamericano y fundador del instituto que organiza un foro en el que Milei ya participó en mayo del año pasado y en enero de este año. En esa última ocasión, el Presidente alentó a inversores con un mensaje directo: “Quiero invitarlos: apuesten por Argentina, háganlo por ustedes y por sus propios países, porque la única forma de erradicar la pobreza es con más capitalismo y menos Estado”.

A diferencia de visitas anteriores, en esta oportunidad no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con un grupo reducido de empresarios de distintos sectores, interesados en conocer el rumbo económico de su gestión.

En Las Vegas, además de las reuniones con directivos de cadenas hoteleras, Milei coincidirá con la estadía de su expareja, Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara. “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”, expresó la artista semanas atrás.

El viaje se produce en un contexto político complejo para el Gobierno, atravesado por la revelación de audios que apuntan a presuntos cobros de coimas y a un entramado de corrupción dentro del Ejecutivo. La polémica incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue grabada en un encuentro en Casa Rosada.

Tras su regreso, el Presidente se enfocará en la campaña bonaerense. El cierre será este miércoles en el municipio de Moreno, en el Club Villa Ángela. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el clima electoral es adverso y que el escándalo de los audios desplazó de la agenda la confrontación con la gestión de Axel Kicillof.

Por fuera de la campaña local, Milei ya tiene en agenda un nuevo viaje internacional: participará en el festival Europa Viva, organizado por Vox en España los días 13 y 14 de septiembre. Será la tercera vez en el año que visite ese país y la segunda desde que asumió la presidencia.