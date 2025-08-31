La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, a través de la Dirección de Protección Civil, emitió este domingo 31 de agosto un comunicado en el que advierte sobre la presencia de material de arrastre en diferentes tramos de la Ruta Provincial 153 y la Ruta Provincial 901, vías de acceso a la localidad de Los Berros.

Las autoridades informaron que las condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas horas en la provincia provocaron la acumulación de sedimentos sobre la calzada, lo que representa un riesgo para quienes circulen por la zona.

Ante esta situación, se solicitó a la población extremar las medidas de precaución y, en lo posible, evitar el tránsito por las rutas afectadas hasta nuevo aviso. El objetivo es resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Protección Civil agradeció la colaboración y comprensión de la ciudadanía, y recordó que los equipos se mantienen en alerta para continuar monitoreando el estado de las rutas provinciales.