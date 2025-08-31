El temporal de Santa Rosa dejó una situación crítica en Villa La Esperanza, Médano de Oro. 18 familias con más de 30 niños permanecen en sus hogares dañados por las lluvias, sin poder ser evacuadas porque no tienen adónde ir.

Según relató Milagros Rodríguez, una joven mamá con un bebé de cinco meses y dos hijas pequeñas, a DIARIO HUARPE, desde la madrugada del sábado viven en condiciones muy difíciles y no han recibido ayuda suficiente. “Todas las casas se mojaron y algunas sufrieron la caída de parte del techo; a una vecina, incluso, se le derrumbó parte de una pared. Además, estamos sin luz desde la madrugada. Nos han traído solo nylon, pero todas las camas están mojadas y no tenemos adónde ir”, remarcó, subrayando la gravedad de la situación.

En Villa La Esperanza viven aproximadamente 18 familias y alrededor de 30 niños. Según Rodríguez, todos permanecen afuera porque no pueden quedarse dentro de sus viviendas debido al mal estado en que quedaron tras las intensas lluvias. Esta situación genera preocupación, ya que niños y adultos mayores corren riesgo de enfermarse.

Por su parte, Emiliano González, otro vecino afectado, comentó el drama que están viviendo: “Hay familias con techos y paredes que se están cayendo. La ropa, los electrodomésticos y la comida se arruinaron”. Además, destacó que no es la primera vez que viven esta situación: “Esto pasa cada vez que llueve o hay viento fuerte, y nunca recibimos una solución real”.

Tras la tormenta, personal de Protección Civil acudió a la zona y, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, acercó solamente nylons para cubrir las camas mojadas, aunque no se logró evacuar a ninguna familia. “No hay un lugar donde podamos ir, nos pidieron evacuar, pero no tenemos familiares adónde trasladarnos”, insistió Rodríguez. Además, hasta el momento, no se ha hecho presente la Municipalidad de Rawson.

El temporal de Santa Rosa continúa afectando la provincia de San Juan, y la situación en Villa La Esperanza evidencia la necesidad urgente de asistencia y refugio, ya que los vecinos permanecen desamparados pese a las reiteradas lluvias y los fuertes vientos que azotan la zona.