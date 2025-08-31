En la madrugada del domingo 31 de agosto, San Juan continuó atravesado por el intenso temporal de Santa Rosa, con lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de la temperatura. Estas condiciones extremas obligaron a evacuar a una madre y sus hijos de su vivienda en Sarmiento para garantizar su seguridad.

Las lluvias se intensificaron durante la noche, lo que llevó a que la mujer, de 33 años, junto a sus seis hijos, fuera trasladada al domicilio de su hermana en el barrio Las Lagunas. La intervención fue coordinada por personal de la Comisaría 8ª, que se encargó de asistir a la familia y asegurar que permanecieran en un lugar seguro durante el temporal.

La evacuación se realizó como medida preventiva ante los riesgos que representan las lluvias intensas, posibles inundaciones y vientos fuertes que azotan la provincia. Este tipo de operativos forma parte de las acciones que la Policía y los organismos de protección civil aplican en situaciones de emergencia climática para proteger a las familias más vulnerables.

Más de 350 familias asistidas en San Juan

Las lluvias del Temporal de Santa Rosa durante el fin de semana en San Juan generaron complicaciones en varios departamentos de la provincia. Según reportes de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y otras áreas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, hasta el momento más de 350 familias de Caucete, 25 de Mayo, Chimbas y Pocito han recibido asistencia.