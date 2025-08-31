El temporal de Santa Rosa se instaló con fuerza en San Juan durante este fin de semana. Para este domingo 31 de agosto, las lluvias se extenderá por varias horas más. Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se mantendrá durante toda la jornada, con precipitaciones de variable intensidad.

De acuerdo al organismo, las lluvias serán más intensas en horas de la mañana y hacia la noche, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Durante la tarde, las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad.

Además, se registrará viento Sur con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora, especialmente en la mañana. Estos fenómenos mantienen un marcado descenso térmico: la mínima de este domingo fue de apenas 3º y la máxima no superará los 8º.

Sobre la evolución del pronóstico, desde el SMN explicaron: “La mejora del tiempo se prevé a partir del lunes, con cielo parcialmente nublado y un ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 16º, duplicando la de este domingo”.

De esta manera, el temporal de Santa Rosa dejará un domingo frío, lluvioso y ventoso en toda la provincia, con un alivio recién en el inicio de la nueva semana.