El temporal de fuertes lluvias que afecta a San Juan durante el fin de semana obligó a evacuar a varias familias en distintos departamentos de la provincia debido a filtraciones, inundaciones y riesgos en sus viviendas.

En Caucete, dos familias fueron trasladadas luego de que el agua comenzara a filtrarse en sus hogares. Entre los evacuados se encontraba una joven mamá de 24 años con su hijo de 1 año y 7 meses, junto a otra mujer de 27 años. Fueron alojadas temporalmente en el domicilio de familiares, mientras el personal de la Comisaría 37° garantizó su seguridad y bienestar durante la emergencia.

Las lluvias inundó una zona de 25 de Mayo.

En 25 de Mayo, las intensas lluvias causaron inundaciones en varias zonas, afectando especialmente a familias con viviendas de adobe o estructuras precarias. Una familia de diez integrantes tuvo que enfrentar la entrada de agua en su hogar, mientras que otra joven madre de 25 años con su hija de dos meses sufrió un corto circuito que dejó su vivienda sin suministro eléctrico. Ambos casos fueron asistidos por la Comisaría 32° y Protección Civil, y se trasladaron temporalmente a viviendas de vecinos hasta que se restaurara la seguridad y los servicios esenciales.

El temporal provocó cortes de luz e inundaciones en Caucete.

En Sarmiento, otra familia fue evacuada debido a los riesgos que presentaba su vivienda por el temporal. Una mamá de 33 años con seis hijos fue trasladada junto a su familia al domicilio de su hermana en el Barrio Las Lagunas, con el acompañamiento del personal de la Comisaría 8°, asegurando que permanecieran en un entorno seguro hasta que mejoren las condiciones climáticas.

En la vivienda se encontraba la mamá junto a sus seis hijos.

Dos familias en Villa Esperanza, en Médano de Oro, se encuentran en situación de emergencia luego de que sus hogares sufrieran daños estructurales por las lluvias. Según informó la Subcomisaría Médano de Oro, las viviendas están en riesgo de derrumbe y los vecinos esperan asistencia de Protección Civil para garantizar su seguridad.

Las familias de Médano de Oro vivían en situaciones muy precarias.

Las autoridades provinciales y policiales mantienen un monitoreo constante en toda la región, priorizando la protección de las familias afectadas por las lluvias, el viento y los riesgos derivados de las condiciones climáticas adversas. Los operativos buscan prevenir accidentes, daños materiales y garantizar que los más vulnerables tengan un lugar seguro donde permanecer mientras dure el temporal.