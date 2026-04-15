Gran Hermano con una de sus estrellas las críticas al programa

La relación entre Juliana Scaglione y el programa que la lanzó a la fama atraviesa su momento más crítico. Actualmente en España, la exconcursante generó indignación en la producción argentina tras sus fuertes acusaciones desde su nuevo lugar en La Cárcel de los Gemelos. Santiago Riva Roy señaló que "Hay un gran malestar porque lo que está diciendo en La Cárcel de los Gemelos" y añadió que "Furia, desde La Cárcel de los Gemelos, pide que no se vea GH" mientras realiza un boicot mediático.

La participante sostiene que su salida fue ilegal y no por el voto del público. "A mí no me podían sacar, me sacó la producción" afirmó contundente al asegurar que la votación fue incorrecta y el show una estafa. Además, aprovechó su desvinculación para arremeter contra el manejo del ciclo diciendo que "Ya puedo hablar porque no trabajo más ahí" e insistió en que el público la prefiere a ella por encima del ganador vigente. En este contexto, tildó a Andrea del Boca de otra manera al decir "Es maléfica" y rechazó entrar a Gran Hermano Generación Dorada por no recibir un pago superior al de sus compañeros.

A pesar de que Santiago del Moro suele defenderla, las tensiones aumentaron tras sus amenazas de juicio. Mientras la polémica crece, su hermana Coy Scaglione manifestó su preocupación por el estado físico de la mediática debido al encierro sin luz solar en el concurso europeo al advertir que "No sabés cómo puede reaccionar" ante tales condiciones climáticas.