El Ministerio de Salud de San Juan confirmó que existen casos sospechosos de gripe A H3N2 en la provincia, cuyas muestras ya fueron enviadas al Instituto Malbrán para su análisis. La situación se da luego de que se registrara la primera muerte por esta enfermedad en el país, ocurrida en Mendoza.

La información fue confirmada por la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Bertoni, en declaraciones radiales y explicó que durante todo el año se detectan pacientes con síntomas respiratorios compatibles con enfermedades virales y que, ante estos cuadros, se activan los protocolos sanitarios correspondientes.

“Hemos remitido algunas muestras al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. La demora es lógica porque están recibiendo muestras de todo el país y ronda los diez días”, señaló la funcionaria.

Si bien Bertoni no precisó la cantidad de casos en estudio, sí indicó que todos fueron detectados y derivados en enero, siguiendo el procedimiento habitual para eventos de notificación obligatoria. En ese marco, destacó que se realiza un seguimiento permanente de los pacientes mientras se aguardan los resultados de laboratorio.

Desde el área de Vigilancia Epidemiológica provincial recordaron que la vacunación antigripal, junto con el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la limpieza de superficies, son las principales medidas de prevención. Además, se recomendó el uso de barbijo en personas con síntomas respiratorios que deban concurrir a centros de salud y el aislamiento domiciliario ante la aparición de síntomas para evitar la propagación del virus.

Panorama nacional

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó en la última semana 28 casos de influenza A (H3N2) en 14 provincias, lo que representa un incremento superior al 100% respecto del informe anterior. La expansión territorial incluye a Mendoza, donde se produjo el primer fallecimiento: un hombre de 74 años con patologías previas.