En el cierre de su gira por España, el presidente Javier Milei brindó una exposición con tono de clase magistral en el Madrid Economic Forum. Con un discurso enfocado en la superioridad ética del capitalismo, el mandatario argentino envió un mensaje directo a los mercados internacionales: “Trabajamos para eliminar la incertidumbre”.

Milei utilizó el escenario para mostrar los resultados de su gestión en 2025, destacando la estrepitosa caída del riesgo país, que pasó de los 3.000 puntos básicos al inicio de su mandato a perforar los 200 puntos en las últimas colocaciones de deuda. “Estamos trabajando para remover las trabas a las empresas; desde el Ministerio de Desregulación ya quitamos 15.000 reformas estructurales”, afirmó ante un auditorio colmado de inversores y referentes liberales.

Críticas feroces al modelo socialista

Fiel a su estilo, el presidente no escatimó en descalificaciones hacia el intervencionismo estatal. “Hay algo que deberían entender las ratas socialistas: la caridad no es a punta de pistola”, sentenció al referirse a la justicia social. Para Milei, el modelo colectivista es una “basura inmunda que nos hunde en la miseria” porque atenta contra el derecho de propiedad y el principio de no agresión.

En sus argumentos, el libertario explicó que la idea de que uno produce y otro se puede apropiar de ese fruto deriva inherentemente en pobreza. “El costo de la libertad es su eterna vigilancia”, recordó, acusando a los sectores de izquierda de intentar "psicopatear" a la sociedad para vivir del esfuerzo ajeno.

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Capital humano y apertura económica

Uno de los puntos clave de su charla fue la defensa del Ministerio de Capital Humano. Aunque aclaró que no es una "solución libertaria" pura, justificó su existencia por la "ética de la emergencia" ante la pobreza heredada. “En lugar de regalar el pescado y esclavizar a la gente, les enseñamos a pescar”, graficó sobre su política de asistencia.

Hacia el final, Milei se refirió a la resistencia interna que enfrenta su plan de apertura económica en Argentina. Cargó contra el “nacionalismo berreta” y los “empresarios prebendarios” que, según sus palabras, buscan seguir “cazando en el zoológico”. Para el mandatario, la única vía hacia una sociedad próspera es el respeto irrestricto a los valores judeocristianos de vida, libertad y propiedad.

Con su exposición en el foro liberal, Javier Milei concluye una intensa gira internacional que incluyó paradas en Estados Unidos, para la Argentina Week, y en Chile, donde asistió a la asunción de José Kast. Tras el evento en Madrid, el mandatario emprenderá el regreso junto a su hermana, Karina Milei, con el objetivo de aterrizar en Buenos Aires este domingo a las 9:30.