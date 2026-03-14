Más de 300 personas caminaron contra el cáncer cervicouterino en San Juan

El Parque de Mayo se tiñó de conciencia y acción sanitaria este sábado. En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer cervicouterino, el Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una caminata de concientización que reunió a alrededor de 300 personas, con el fin de poner en agenda la importancia de los controles preventivos.

Más de 300 personas participaron de la iniciativa de Salud.

La actividad, coordinada por la Dirección de Materno Infancia y la Secretaría Técnica, no solo fue una instancia deportiva, sino una verdadera feria de salud al aire libre. Bajo la mirada de las autoridades, se insistió en que la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y los controles ginecológicos periódicos son las llaves para detectar lesiones a tiempo.

La directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, resaltó que estas acciones buscan "acercar la salud a la comunidad". Durante la jornada, la funcionaria hizo especial hincapié en que el test de VPH es un procedimiento sencillo y fundamental que está disponible durante todo el año en los centros de salud de la provincia.

Del encuentro participaron figuras clave de la cartera sanitaria, como el secretario Técnico, Alejandro Navarta, y la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez, quienes acompañaron el recorrido junto a los equipos de la Zona Sanitaria I.

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Además de la caminata guiada por el equipo de Lucha contra el Sedentarismo y las pausas activas de Karina Palacios, los asistentes pudieron acceder a: test de VPH y PAP, vacunatorio móvil (calendario nacional y antigripal), testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis y controles de enfermería y orientación de agentes sanitarios.

La jornada cerró con un mensaje contundente: la detección temprana salva vidas. Con el Parque de Mayo como escenario, Salud reforzó que el acceso a estos estudios es un derecho gratuito en todos los hospitales públicos de San Juan, invitando a las mujeres a no postergar sus turnos anuales.