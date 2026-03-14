El escenario en el Medio Oriente ha escalado a niveles sin precedentes. Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para lanzar un fuerte llamado a la comunidad internacional: exige que las naciones que dependen del petróleo del Golfo envíen sus propios buques de guerra para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, ante la amenaza de bloqueo por parte de Irán.

"Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo, y ahora lo será", sentenció el republicano, mencionando directamente a potencias como China, Francia, Japón y Gran Bretaña. Trump argumentó que Estados Unidos ya ha "diezmado" a Irán económica y militarmente, pero que los países beneficiarios del crudo deben colaborar en la protección de las rutas marítimas.

Un ataque "histórico" contra la energía iraní

La presión diplomática llegó acompañada de una ofensiva militar de gran magnitud. Trump confirmó que, bajo su orden directa, el CENTCOM ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de la región contra la isla de Kharg, el corazón de la infraestructura petrolera iraní.

Según el mandatario, los objetivos militares en la isla fueron "aniquilados por completo". Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene una postura de hierro: "EE.UU. bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes", advirtió el presidente, buscando aliviar los altos precios del combustible provocados por el conflicto.

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Recompensa millonaria por el nuevo Líder Supremo

En una maniobra que recuerda a las épocas más intensas de la caza de objetivos de alto valor, el Departamento de Estado de EE.UU. lanzó el programa "Rewards for Justice". Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar a Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo iraní.

La situación es de extrema volatilidad. Mientras las naciones occidentales refuerzan su presencia en el Mediterráneo tras el impacto de drones iraníes en bases británicas en Chipre, el mundo observa con preocupación si el pedido de Trump para crear una flota multinacional en el Estrecho de Ormuz será acatado o si profundizará el aislamiento de la región.