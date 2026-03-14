Un rápido despliegue del Comando Radioeléctrico Norte permitió recuperar una importante cantidad de electrodomésticos que habían sido sustraídos de una vivienda en Chimbas. El hecho delictivo tuvo como víctima a una mujer de 62 años, residente del Barrio Conjunto 9, quien denunció que delincuentes ingresaron a su hogar y se llevaron un Smart TV Sony, un parlante Aiwa y diversos accesorios eléctricos.

Fuentes policiales comentaron que, tras la denuncia, los uniformados iniciaron una recorrida por las zonas aledañas. Minutos después, en las inmediaciones de la Villa Alonso, observaron a dos sujetos en una actitud sospechosa: estaban manipulando bultos envueltos en una campera amarilla sobre la caja de una camioneta abandonada.

Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron una veloz huida a pie e ingresaron a una vivienda de la zona. En medio de la confusión, uno de los malvivientes logró escapar saltando las medianeras de los fondos, pero su cómplice no corrió la misma suerte.

El detenido fue identificado por fuentes policiales como Barrionuevo, de 26 años. El propietario de la casa donde intentaron refugiarse confirmó a los efectivos que conocía al aprehendido y que le estaba dando alojamiento, aunque desconoció por completo al otro sujeto que logró darse a la fuga.

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En el lugar, los efectivos secuestraron la totalidad de los elementos robados, que coincidían punto por punto con los denunciados por la damnificada. El ayudante fiscal Mauro Carrizo se hizo presente y ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia, caratulando la causa como "Robo".

Barrionuevo fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 17, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía continúa con las tareas de investigación para dar con el paradero del segundo implicado.