Lo que comenzó como un operativo de asistencia por un siniestro vial terminó en un procedimiento de Flagrancia. Un hombre de 36 años protagonizó un aparatoso vuelco en el departamento de Pocito, pero su situación se complicó legalmente cuando los uniformados revisaron el habitáculo del vehículo.

El conductor llevaba en su vehículo un arma de fuego.

Fuentes policiales informaron que el accidente tuvo lugar en Calle 8, metros al oeste de calle Lemos. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor, identificado por fuentes policiales como Paez Aldeco, perdió el control de su auto y terminó volcando en un zanjón ubicado en el costado norte de la calzada.

Efectivos de la Comisaría 7° llegaron rápidamente al lugar para auxiliar al accidentado. Debido a los fuertes dolores que manifestaba tras el impacto, Aldeco fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Guillermo Rawson para una mejor atención.

Sin embargo, el procedimiento tomó un giro inesperado durante la inspección de rigor del rodado. En el interior del vehículo, los policías hallaron un revólver calibre 22 corto, marca Pasper. Al no poder acreditar la documentación correspondiente para su portación, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

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El ayudante fiscal en turno, Dr. Marcelo Bustos, se hizo presente en el lugar y ordenó el secuestro del arma. El hecho fue caratulado bajo el legajo de "Tenencia ilegítima de arma de fuego", por lo que el conductor, una vez que reciba el alta médica, deberá rendir cuentas ante la justicia.