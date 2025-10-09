Gualcamayo obtuvo la aprobación de Informe Ambiental que anticipa la nueva etapa productiva de la mina

Minas Argentinas SA, empresa operadora de la mina Gualcamayo, obtuvo la aprobación de la séptima actualización de su Informe de Impacto Ambiental. Este es un hito muy importante para la compañía porque, por un lado, ratifica todo lo actuado en el período evaluado y, fundamentalmente, porque inicia el proceso de permisos del nuevo Proyecto Carbonatos Profundos.

La séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental fue presentado y aprobado siguiendo la nueva normativa establecida por el Ministerio de Minería Decreto 7-2024, por lo que todo el proceso tomó 6 meses de gestión, tal cual establece la norma. Esta aprobación incluye, también, las actualizaciones quinta y sexta, presentadas oportunamente por Minas Argentinas a la autoridad de aplicación.

El aspecto más significativo de esta aprobación tiene que ver con la inclusión de labores que serán necesarias realizar para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP). Este emprendimiento, que está en este momento avanzando en sus ingenierías y factibilidad técnica y económica, le dará vida productiva a Gualcamayo durante, al menos, otros 20 años.

La autorización original para que Gualcamayo comience a operar fue otorgada mediante la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental, ocurrida en el año 2007. Tal como indica la normativa, de manera bianual se fueron presentado las respectivas actualizaciones, que incluían las laboras realizadas y lo proyectado para la siguiente etapa del yacimiento.