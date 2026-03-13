La región de Medio Oriente ha entrado en una espiral de violencia sin precedentes que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Lo que comenzó como una tensión histórica se transformó, en la madrugada del pasado 28 de febrero, en un conflicto de escala global tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en suelo iraní.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar: una lluvia de misiles alcanzó bases americanas en países árabes y puntos clave de Israel, extendiendo el "entrevero" bélico a los aliados de la OTAN. Sin embargo, el dato que sacude el tablero geopolítico es el vacío de poder en Irán tras la caída de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, abatido durante los bombardeos.

El petróleo: la moneda de cambio

Con el crudo amenazando la estabilidad económica mundial, se produjo un movimiento inesperado: Rusia y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo para garantizar el flujo de petróleo, dejando a Irán en una posición de extrema vulnerabilidad.

“Irán no encontraría respaldo en una Rusia que lo desconoce y una China que lo presiona para no perder el abastecimiento”, explican analistas sobre la soledad diplomática de Teherán en este momento crítico.

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Un liderazgo herido busca el alto al fuego

Sin la figura de Jamenei, el mando iraní, golpeado física y políticamente, ha comenzado a trazar las condiciones para un posible alto al fuego. La presión de China, que busca evitar el colapso de sus suministros energéticos, es el factor que podría obligar a los mandatarios iraníes a sentarse en una mesa de negociación tras una semana de ataques que ya se consideran los más graves desde la época de las colonias europeas.

La mirada del mundo, y de San Juan, permanece atenta a las estaciones de servicio y a los mercados financieros, ya que cualquier movimiento en el estrecho de Ormuz podría disparar los precios locales de los combustibles en los próximos días.