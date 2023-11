Guido Romero: "La Vuelta a San Juan se hace con equipos provinciales y nacionales"

Guido Romero, nuevo ministro de Turismo, Cultura y Deporte elegido por Marcelo Orrego para su gestión, anunció que la Vuelta a San Juan se hará en enero, pero solamente con equipos provinciales y nacionales. La confirmación la realizó en el programa de streaming “El Café de la Política Expréss” que se emite por Huarpe TV y es conducido por la periodista Ana Paula Gremoliche.

“Se va a hacer la Vuelta a San Juan en enero, pero no con el carácter internacional que tenía. Con equipos nacionales e internacionales. Será un evento de calidad, como los sanjuaninos nos merecemos. Repito, pero con austeridad”, explicó Romero.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esto es en consonancia con cómo trabajará el ministerio durante la gestión de Marcelo Orrego. “Es una situación muy compleja. No tenemos presupuesto nacional, no tenemos presupuesto ministerial, que nos haga proyectarnos a largo plazo ni tampoco a grandes eventos. Sería muy irresponsable si nosotros plantearamos una grilla de eventos nacionales e internacionales de gran envergadura si no sabemos con cuánta plata vamos a contar”, contó.