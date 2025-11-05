Gustavo Scaglione contrademandará a Marcelo Tinelli y su familia

Tras la denuncia presentada por la Señorita Juana Tinelli, quien hizo referencia a una supuesta llamada intimidatoria en la cual se mencionó a Gustavo Scaglione, el empresario decidió romper el silencio y difundir un comunicado oficial. El texto, difundido por Ángel de Brito, comienza con una aclaración categórica: Scaglione expresó "de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar".

A lo largo del comunicado, Scaglione sostuvo que la denuncia intenta relacionar el episodio de la amenaza con un conflicto económico que mantiene con el conductor televisivo. En la denuncia, la señorita Tinelli hace mención a "una supuesta deuda" que su padre tendría con él, buscando "establecer una aparente relación con el referido suceso".

El empresario, cuya trayectoria siempre se ha caracterizado por la moderación y el bajo perfil, continuó afirmando que la supuesta conducta en la que se le intenta relacionar "no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme".

Scaglione se refirió directamente a las causas judiciales en curso, señalando que "soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado".

Respecto al estado de estas causas, el comunicado detalló que:

En uno de los juicios, "se ha dictado sentencia condenatoria", la cual se encuentra "firme y consentida". La planilla de lo adeudado por Tinelli ya está aprobada y el proceso se encuentra en etapa de "ejecución forzada de los bienes embargados". En el juicio restante, "se han trabado cautelares" y los demandados ya están notificados, por lo que el proceso sigue con las instancias habituales.

Hacia el cierre de su declaración, Scaglione volvió a rechazar cualquier insinuación de que esté vinculado con la amenaza, concluyendo que "deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto". De esta manera, el empresario reafirma públicamente su desvinculación del episodio y pone el foco en los procesos judiciales por deudas económicas.