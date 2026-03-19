El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) mantendrá la obra pública habitacional en San Juan, siguiendo con el compromiso para este 2026. Según confirmó su directora, Elina Peralta, el organismo pretende llevar a las familias sanjuaninas el acceso a 1.600 viviendas en diferentes localidades.

Ante un escenario político y económico muy desfavorable para la provincia, Peralta señaló que desde diciembre de 2023 la provincia no recibe desembolsos de fondos nacionales, lo que ha significado un inconveniente profundo en la continuidad de las obras, sin embargo, el desafío que afronta la provincia es sostener la política habitacional con recursos propios.

La funcionaria detalló que el plan de trabajo diseñado busca establecer una regularidad que permita la entrega de “un barrio mensual”, con la posibilidad de extenderse a “dos complejos habitacionales” en meses de mayor avance. Actualmente, se está trabajando en proyectos urbanísticos ubicados en Jáchal, Angaco, Albardón y Chimbas.

Respecto al cronograma inmediato, Peralta anticipó que la próxima entrega de llaves se realizará en Sarmiento. Si bien la adjudicación presenta un ligero retraso, la directora explicó que se debe a las tareas que OSSE está ejecutando para garantizar la correcta potabilización del agua, paso técnico indispensable antes de que las familias habiten sus nuevos hogares.