Un misterioso hallazgo ha conmocionado a la ciudad de Rosario. Durante la tarde del pasado martes, el cuerpo de un hombre fue descubierto flotando boca abajo en la costanera central del Río Paraná, a la altura de calle Balcarce y a escasa distancia del icónico Monumento Nacional a la Bandera.

El macabro descubrimiento fue realizado por un grupo de personas que transitaba por la zona, quienes de inmediato alertaron al 911. Minutos después, personal de la Prefectura Naval arribó al lugar y montó un operativo con una lancha para proceder al rescate del cadáver. La patrulla de Prefectura tuvo que trasladar el cuerpo río abajo hasta el amarre que la fuerza tiene en la Estación Fluvial, donde se desplegó un nuevo operativo con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística.

Una vez retirado del agua, se confirmó que se trata de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, y que tendría entre 35 y 40 años. Las primeras pericias se llevaron a cabo en el mismo lugar del hallazgo, y posteriormente se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia. Este procedimiento será fundamental para determinar cuánto tiempo llevaba la víctima en el agua y, crucialmente, si otras personas participaron en su muerte.

En la investigación del caso interviene la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de Rosario, bajo la dirección de la fiscal Piazza Iglesias. La funcionaria judicial ha dispuesto las primeras medidas investigativas, que incluyen un relevamiento exhaustivo de rastros en la zona, la toma de declaración a posibles testigos del hecho y la revisión de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hallazgo. Hasta el momento, se desconocen datos precisos sobre la identidad del hombre y los motivos de su fallecimiento. Los investigadores avanzan con suma cautela y, por el momento, no descartan ninguna hipótesis en relación con este enigmático suceso.