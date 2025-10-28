La tragedia conmueve a la localidad bonaerense de Ezeiza, donde la Policía confirmó este martes el hallazgo sin vida de Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años que había desaparecido el sábado a la madrugada, tras salir de un boliche en medio de una intensa tormenta.

Nicolás, oriundo de Tristán Suárez, había ido a bailar con amigos al local “Egipto”, ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205 y Sargento Cabral.

Las cámaras de seguridad lo registraron a la salida, caminando solo y bajo la lluvia, a unos 25 minutos de su casa. Desde entonces no se supo más de él.

Tras cuatro días de búsqueda, efectivos policiales y bomberos hallaron su cuerpo en un arroyo cercano al boliche, el mismo lugar donde se había concentrado el operativo por indicios del recorrido que pudo haber seguido.

La principal hipótesis apunta a que habría caído accidentalmente al cauce en medio de la tormenta, aunque los investigadores no descartan otras líneas.

Su madre relató que notó inconsistencias en las imágenes de las cámaras, donde el joven aparece con ropa diferente a la que llevaba al salir de su casa.

“Salió con un buzo negro y un jean clarito, pero en la última imagen se lo ve con una sola zapatilla y un jogging negro”, detalló, sugiriendo la posibilidad de un asalto.

También observó que su hijo caminaba de manera extraña, posiblemente por el frío, la lluvia o algún golpe.

Las autoridades judiciales ordenaron la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte, mientras la familia de Nicolás atraviesa horas de profundo dolor y reclama claridad sobre lo ocurrido esa noche.