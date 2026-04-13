Una escena desgarradora sacudió la mañana de este lunes en el predio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Un empleado de la institución encontró el cuerpo sin vida de una beba de aproximadamente dos meses y medio en una zona lindera al edificio de Ciencias Agrarias.

Junto al pequeño cuerpo, los investigadores hallaron la libreta de nacimiento, un documento que resultó vital para la identificación inmediata. Según las primeras hipótesis que maneja la Justicia, la menor habría sido abandonada durante el pasado fin de semana y no se descarta que, al momento de ser dejada en el lugar, estuviera con vida.

Desaparición y aparición de la madre

El caso guarda una estrecha relación con una denuncia radicada horas antes por un hombre, quien aseguró que su pareja y su hija habían desaparecido tras asistir a una consulta en el Hospital de Niños. Tras un intenso operativo, la mujer fue localizada y, según trascendió, sería la madre de la nena hallada en la facultad.

Un dato que estremece a los investigadores es que la beba vestía la misma ropa que llevaba puesta el día que fue vista por última vez junto a su progenitora. Testimonios de familiares y de un chofer de colectivo ubican a la mujer en las inmediaciones de la zona universitaria poco antes del hallazgo.

Intervención federal

Dada la naturaleza del lugar del hallazgo, al tratarse de un predio perteneciente a una Universidad Nacional, la fiscal Virginia Bravo solicitó la intervención inmediata de la Policía Federal Argentina. No se descarta que, en las próximas horas, la causa sea derivada al fuero federal por una cuestión de jurisdicción.

Por ahora, la investigación se centra en los resultados de la autopsia, que será determinante para establecer la data y la causa de la muerte. La fiscalía busca reconstruir minuto a minuto qué ocurrió desde que la madre y la beba salieron del hospital hasta el fatídico desenlace en el edificio de Arquitectura.