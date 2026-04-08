Un nuevo episodio de mortandad de peces generó preocupación en Valle Fértil este martes 7 de abril, luego de que vecinos detectaran ejemplares sin vida en la orilla del dique San Agustín y dieran aviso a las autoridades. A partir de esa situación, la Municipalidad, a través de la Dirección de Ambiente y Producción, activó un protocolo de intervención y solicitó la presencia de especialistas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, quienes viajarán este miércoles 8 al departamento para realizar los estudios correspondientes en el lugar.

El director de Ambiente y Producción del municipio, Alejandro Páez, explicó a DIARIO HUARPE que la situación fue advertida por pescadores de la comunidad. “La gente que va a pescar nos avisó y nosotros dimos intervención para poder hacer un monitoreo”, indicó. En esa línea, agregó que, tras la alerta, durante la jornada se realizaron observaciones preliminares en el dique, sin detectar anomalías visibles en el nivel del agua ni en el funcionamiento de los sistemas de mitigación.

Comunicado del municipio de Valle Fértil.

En cuanto a las características de los ejemplares hallados, el funcionario detalló: “Hemos encontrado varios peces pequeños de cinco y seis centímetros. Aparece uno que otro grande, pero más que nada en la media son pejerreyes alevinos chicos”.

Respecto a las posibles causas, Páez explicó que se evalúan múltiples hipótesis, aunque una de las más relevantes es la hipoxia, es decir, la disminución del oxígeno en el agua, en base a antecedentes registrados en el mismo dique. “Ya hemos tenido situaciones anteriores de mortandad por falta de oxígeno o por algas, pero hasta que no tengamos los análisis no podemos dar una causa concreta”, sostuvo y agregó que no se descarta ninguna teoría.

Asimismo, tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los especialistas y biólogos llegarán este miércoles 8 por la mañana para recolectar muestras y avanzar con los estudios correspondientes, además de mantener reuniones técnicas para determinar el factor desencadenante.

Según detalló Páez, el monitoreo incluirá el análisis de parámetros como oxígeno disuelto, pH, turbidez y densidad del agua. “Los resultados serán clave para determinar el origen del fenómeno y definir las medidas a seguir”, indicó.

Mientras tanto, continúan las tareas en el lugar, donde ya se retiraron algunos ejemplares, aunque el oleaje sigue arrastrando peces hacia la orilla. Las autoridades esperan contar con precisiones una vez que se completen los estudios técnicos en el dique.

Antecedentes en el dique

La mortandad de peces registrada en el dique San Agustín no es un hecho aislado. En mayo de 2023 ya se había reportado una situación similar, que en ese momento fue atribuida a la pérdida de oxígeno en el agua como consecuencia del bajo nivel del embalse y la escasa renovación.

Durante ese período, la sequía y el estancamiento del agua generaron un escenario crítico para la fauna acuática. Ante ese panorama, se implementaron distintas medidas para revertir la situación, como el movimiento del agua mediante bombas, el aporte desde compuertas y la resiembra de pejerreyes.

Las autoridades indicaron entonces que las lluvias también jugaron un rol clave para mejorar las condiciones del dique, ya que permitieron elevar el nivel del agua y favorecer su oxigenación, lo que contribuyó a frenar la mortandad.

Sin embargo, el fenómeno volvió a repetirse en febrero de 2024, cuando nuevamente se registraron peces muertos flotando en la superficie, lo que generó preocupación entre los vecinos y reavivó las alertas sobre el equilibrio ambiental del embalse.