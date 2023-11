¿Hay revancha? El promotor de Tyson Fury no descarta otra pelea con Francis Ngannou

Aceptando el revuelo que Tyson Fury y Francis Ngannou causaron en octubre pasado, ¿deberían los fanáticos esperar ver la revancha de los dos titanes de Peso Pesado en el futuro? Con esta incógnita dando vueltas, el promotor del británico, el fundador de Queensberry Promotions, Frank Warren, habló con The MMA Hour y dejó varias frases interesantes de lo que puede venir para ambos boxeadores.

"Creo que hay muchas posibilidades de que eso suceda. No sé si será lo próximo para Fury. Es como saltar demasiado hacia adelante. Primero eliminemos el problema grande con Oleksandr Usyk el 17 de febrero y luego veremos adónde vamos. Pero sí creo que sucederá. Tyson me dijo que quiere la revancha, y sé que Ngannou la quiere, porque después de la pelea que estuvimos allí, nos reunimos en la casa de Su Excelencia Turki Alalshikh y tuvimos una conversación bastante larga", expuso Warren.

Publicidad

A su vez, Frank dijo: "Es un buen tipo, por cierto. Es un tipo realmente agradable, tiene un buen equipo a su alrededor y estoy bastante seguro de que lo haremos de nuevo. No había ningún video para ver de Ngannou en un ring. Todo lo que podías verlo era en un combate de MMA, en UFC como era. Y cuando miré eso, pude verlo como un tipo duro. Es un gran competidor, es fuerte. Cuando sonó la primera campana y él salió y vi cómo se ponía en forma, pensé: 'Oh, esto no es lo que esperaba'. Esto no lo es’".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Impactado por la pelea de Francis Ngannou

"Normalmente, los muchachos de MMA, son un poco más directos. De hecho, tenía la postura de un boxeador, podía golpear y hacía cambios. Y después de un par de rounds, obviamente creí que Tyson estaba ganando, pero pensé: 'Este no será el trabajo que todos dicen que será'. Ngannou salió absolutamente de esa pelea como lo que debería haber hecho: como un héroe. Lo había hecho brillantemente bien y se había puesto en el panorama general en lo que respecta a grandes peleas en el futuro", agregó el promotor.

Para cerrar, Frank Warren aseguró: "Mira, me gustaría pensar que sé sobre boxeo. He guiado a muchos campeones a lo largo de los años. Creo que Ngannou le dará batalla a cualquiera de los muchachos en el top 10, y ahora está clasificado, creo que un par de organizaciones lo han incluido allí, y deberían hacerlo, simplemente ha recorrido la distancia con el campeón mundial, creo Les dará a todos un problema, y ​​hay un par de ellos a los que creo que podría vencer".