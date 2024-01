Un hombre fue condenado a diez meses de prisión efectiva por molestar a transeúntes con un arma de fuego en un barrio de Pocito en San Juan. El autor del delito tenía declaración de reincidente y también la justicia resolvió prisión preventiva. El delito tuvo la carátula de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Según fuentes judiciales, el día 7 de diciembre de 2024, alrededor de las 9:14 horas, la Policía recibió una llamada al 911 alertando sobre un hombre que causando molestias a los transeúntes en la calle Independencia, N.º 145, Villa Nacusi, Pocito, portando un arma de fuego. Ante esta información, personal policial se hizo presente en la zona de forma inmediata.

Poco antes de la llegada de la Policía, un taxi de la empresa Remis Oeste se aproximó al sitio, transportando a una mujer que tenía previsto encontrarse con el autor del delito en el lugar. Al descender del vehículo, el individuo se asomó por la ventana del acompañante y, sin apuntar al conductor, exhibió un revólver calibre 22, marca Galand, número 5193, de color gris oscuro, ordenando al chofer que se retirara debido a la falta de dinero para pagar el servicio, indicándole que regresara más tarde para cobrar. El conductor aclaró que no recibió amenazas concretas, ni intentó asaltarlo, simplemente le pidió que se alejara del lugar.

En ese preciso momento, llegó al lugar un vehículo policial, lo que llevó al hombre a intentar huir, siendo interceptado y detenido a pocos metros. Durante la fuga, el arma que portaba cayó al suelo y posteriormente fue incautada por personal de criminalística para llevar a cabo las respectivas pericias, confirmando que no estaba cargada. El conductor del taxi manifestó que, al no haber sido amenazado ni objeto de robo, y dado que el dinero del viaje no era un problema, no deseaba presentar cargos penales.