Luego de conocerse la sentencia contra Felipe Pettinato, su hermano Homero Pettinato salió a expresar su postura y cuestionó con dureza el relato mediático en torno al caso. “Construyeron un villano y un relato que no es verdadero”, afirmó, en referencia a cómo se presentó la situación en la opinión pública.

El descargo se dio luego de que la Justicia condenara a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

En sus declaraciones, Homero sostuvo que su hermano se encuentra “aliviado” por no tener que ir a prisión, aunque reconoció que la situación sigue siendo dolorosa para toda la familia. También remarcó que cree “100% en la inocencia” de Felipe, marcando una defensa firme frente a las críticas.

Además, apuntó contra la percepción social que se generó en torno al caso, al considerar que la condena pública tuvo un fuerte impacto emocional. Según explicó, ese señalamiento constante genera consecuencias psicológicas y agrava el contexto que atraviesa su hermano.

En ese sentido, también hizo referencia a las críticas en redes sociales y negó que su familia tenga privilegios o influencia en la Justicia. “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando todo, pero la realidad es otra”, sostuvo, en un intento por desarmar esas versiones.

Por último, destacó que Felipe ya atravesó un proceso difícil en los últimos años, con restricciones y tratamientos, y que la familia mantiene una postura de respeto hacia la víctima y sus allegados. La sentencia, si bien no implica prisión efectiva, vuelve a poner el caso en el centro del debate público.