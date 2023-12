Durante la semana pasada, San Juan fue testigo de una ola de calor que provocó que el termómetro superara en más de una oportunidad los 40º, siendo el día sábado 16 de diciembre el pico máximo con la llegada de viento Zonda. Estas condiciones climáticas favorecieron los daños en algunas plantaciones de productores chacareros. Desde la asociación que nuclea a los trabajadores de la tierra aseguraron que la afectación fue muy importante y si bien aún no pueden hablar de cifras, estiman que las pérdidas son realmente significativas y no descartan un encarecimiento de los productos.

Sandía, Melón, zapallitos, pimientos y todas las verduras de hojas verdes, sobre todo estas últimas, son las que más se vieron afectadas o “asoleadas”, como definió el daño Osvaldo Recio, presidente de la Asociación de Chacareros de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Recio explicó que se vieron sorprendidos por el fenómeno climático, ya que no es propio de la fecha. “Nosotros sabemos que cuando hacemos una plantación tenemos riesgos, pero no esperábamos esto porque no es algo típico. Sobre todo los Zondas”, comentó el productor, quien dijo que no pueden precisar todavía la magnitud de los daños, pero que define como importantes.

Sumado a esto, la crisis que atraviesa el sector por la falta de agua complica aún más el panorama a futuro y si bien reconoció que aún es muy pronto para hablar de incrementos, no se descarta una suba de precios por la cantidad de siembra afectada.

“Eso lo sabremos cuando se coseche y se comercialice. Esto depende mucho también de la oferta y demanda del momento, pero no está descartado”, mencionó haciendo alusión a que algunos productores van a querer recuperar algo de lo perdido, pero existe la posibilidad de que la gente no compre, por lo tanto no sea conveniente.

Problema con el agua

Cabe destacar que en noviembre, por las reparaciones que se realizaron en el canal Céspedes, un grupo de productores de los departamentos de Rawson, Rivadavia, Pocito y Sarmiento mostraron su descontento por los días de corta, es decir los días en que no recibieron agua para sus plantaciones. En ese momento, el chacarero Fabio Cortez manifestó a este medio que el malestar del grupo radicaba en la posibilidad de encontrar una solución para hidratar la tierra para hacerle frente a los Zondas a la que no se llegó.

Consultado por el mismo tema, José "Catuco" Molina, del rubro viñatero, coincidió con su par, al reconocer que las altas temperaturas registradas no son buenas y aparte del daño ocasionado, genera un déficit hídrico que en muchos casos los productores no pueden hacerle frente. "Este es el año más cálido de los últimos 60 años, la demanda de agua yo la cubrí bombeando, pero eso me representa un alto costo en lo monetario porque ese uso se verá en la factura siguiente", aseveró.

En el caso particular de los productores de este rubro, Molina explicó que los granos de uva se encuentran actualmente en proceso de crecimiento y que los posibles daños se verán recién en el mes de febrero, pero que la posible falta de agua, hace que los granos sean más pequeños. "En febrero nos encontraremos con sorpresas desagradables", concluyó.