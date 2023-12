Falta menos de una semana para la llegada de Navidad y para esta fecha se reaviva el interés por la compra de juguetes para los chicos de la casa. Este año, la festividad llega con un importante efecto a causa de la inflación, lo que causó aumentos de hasta el 160% en los juguetes. A esto se sumó una menor variedad de productos, principalmente en los importados.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por diferentes jugueterías de San Juan y en la mayoría de los comercios consultados explicaron que se nota una reactivación paulatina en las ventas de juguetes, aun varios días antes de la cercanía de la Navidad. Explicaron que creen que los papás comenzaron a averiguar sobre precios y a comprar juguetes con anticipación por temor a que la inflación provoque nuevos aumentos en los precios. Hasta el momento, los precios sufrieron incrementos que van desde el 120% al 160%, dependiendo del comercio en el que se realice la consulta.

Desde Distribuidora España, Diego Sánchez, explicó que ha notado un incremento de "por lo menos" el 120% en comparación con los precios de la Navidad del 2022. El comerciante explicó que, de acuerdo a su experiencia, "la venta viene floja este año" y agregó que uno de los elementos que mantiene un buen nivel de ventas son los inflables y juguetes para pileta.

En el otro extremo, uno de los productos más caros son los rodados, es decir que las bicicletas chicas y los triciclos se consiguen desde $30.000 a $54.000. En casi todos los casos los compradores optan por pagar con tarjeta de crédito y en "pocas cuotas".

Por su parte, Víctor Álvarez, propietario de Itonuel, explicó que ha notado un aumento de alrededor del 20% de noviembre a diciembre de este año y que la inflación interanual alcanzó el 160%. "En los últimos días han llegado nuevos aumentos, pero la verdad que no todos los aplico en mi negocio porque, sino las mercaderías se irían a precios inalcanzables", explicó el comerciante.

Álvarez explicó que compra "estrictamente lo necesario" a sus proveedores y se mostró confiado en que si las ventas caen de manera sostenida, los grandes formadores terminarán por bajar los precios de sus productos.

En cuanto a los precios de los juguetes, entre los más caros se encuentran los autos a control remoto que pueden rondar un precio de $18.000 y las muñecas con mecanismos, es decir, que hablan, toman la mamadera o parpadean, y que pueden llagar a costar más de $20.000. En tanto que una símil Barbie puede llegar a vale $8.000 con algunos accesorios.

Las muñecas de imitación a las clásicas princesas pueden llegar a venderse desde los $3.500 a los $7.000, mientras que las muñecas originales cuestan más de $15.000. Álvarez agregó que un juguete clásico para los varones es el hombre araña, un muñeco de imitación cuesta unos $4.000 y un original sale más de $8.000.

Una opción diferente a la hora de pensar un juguete son los artesanales que, en la mayoría de los casos, son de madera. Desde Juguetes Olsen explicaron que esta crisis económica les ha causado complicaciones.

"Nosotros fabricamos juguetes fenólicos y con maderas de eucalipto y pino, el problema es que ya no conseguimos maderas", explicó uno de los emprendedores. Además, agregó que dentro de lo que se puede fabricar han tenido que aplicar aumentos para poder solventar por lo menos los costos de fabricación.

El artesano explicó que no es que haya faltante de maderas, sino que las madereras no venden sus mercaderías porque no cuentan con precios actualizados y en medio de esta inflación prefieren no vender.

Útiles

En medio de este incremento en los precios de los juguetes, hay muchos compradores que optan por regalar algo que consideran más útil y eligen una mochila que le quede a los chicos para el inicio de clases. En este caso, Sánchez explicó que se puede encontrar una mochila desde $8.500 a $25.000, mientras que una de primera calidad de 17 pulgadas tiene un valor de $38.500.