Policiales > En Navidad
Identificaron al motociclista que lucha por su vida tras accidente en Chimbas
POR REDACCIÓN
La mañana de Navidad en Chimbas quedó marcada por un grave accidente de tránsito: un motociclista fue embestido por una camioneta y lucha por su vida en el hospital. Se trata de Fernando Agüero, de 30 años, quien circulaba en su moto 100 cc cuando fue impactado por una Toyota Hilux en la intersección de calles Oro y San Juan.
El conductor de la camioneta, identificado como Marcelo Jaime, de 47 años, se dio a la fuga tras el choque. Agüero sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano grave y múltiples politraumatismos, y actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.
La familia del motociclista difundió un mensaje solicitando cadenas de oración por su recuperación. “Fernando está en estado crítico. Pedimos a todos que recen por él para que pueda volver con sus hijos y familiares”, señalaron.
Fernando es padre de cuatro hijos pequeños. Las autoridades continúan investigando el hecho y buscan al conductor que huyó tras el siniestro.
En el marco de la investigación por una bala perdida que impactó en la cabeza de una niña de 12 años durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento (Morón), las pericias y una tomografía ordenada por la Justicia revelaron detalles clave sobre el proyectil y avanzan para intentar identificar el arma y su origen.