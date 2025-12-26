La mañana de Navidad en Chimbas quedó marcada por un grave accidente de tránsito: un motociclista fue embestido por una camioneta y lucha por su vida en el hospital. Se trata de Fernando Agüero, de 30 años, quien circulaba en su moto 100 cc cuando fue impactado por una Toyota Hilux en la intersección de calles Oro y San Juan.

El conductor de la camioneta, identificado como Marcelo Jaime, de 47 años, se dio a la fuga tras el choque. Agüero sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano grave y múltiples politraumatismos, y actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.

Publicidad

Fernando junto a sus cuatros hijos.

La familia del motociclista difundió un mensaje solicitando cadenas de oración por su recuperación. “Fernando está en estado crítico. Pedimos a todos que recen por él para que pueda volver con sus hijos y familiares”, señalaron.

Fernando es padre de cuatro hijos pequeños. Las autoridades continúan investigando el hecho y buscan al conductor que huyó tras el siniestro.