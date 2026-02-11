La problemática de la calle Pellegrini, una arteria vital, pero conflictiva del departamento de Rivadavia, parece haber entrado en una etapa de definiciones técnicas y gestiones administrativas intensas. Tras meses de reclamos sostenidos por parte de choferes de colectivos y camiones, quienes advierten sobre el peligro inminente que representan las ramas bajas y la estrechez de la calzada, el municipio ha diseñado un plan integral que busca no solo mitigar el riesgo, sino transformar la fisonomía de la zona.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, Guido Marello, brindó precisiones sobre cómo avanzan las gestiones y cuáles son los plazos previstos para el inicio de los trabajos. El funcionario reconoció que la situación es "muy complicada" debido a la invasión de la vegetación sobre la calzada, lo que reduce peligrosamente el ancho útil para el tránsito pesado.

Un plan de urbanización para ganar espacio y seguridad

La solución de fondo propuesta por la gestión municipal no se limita al mantenimiento, sino que apunta a una urbanización del tramo comprendido entre las calles Ignacio de la Rosa y Libertador. Según explicó Marello, el proyecto consiste en la construcción de zapata y cordón en los sectores donde el espacio lo permita.

Uno de los aspectos más innovadores del plan es la implementación de veredas que funcionen simultáneamente como defensa para los peatones y delimitadores de la calzada. "En algunos lugares esa vereda tendrá entre 15 y 18 centímetros de altura", detalló el secretario, mencionando que este diseño ya se aplicó con éxito en la calle Soldado Argentino. "Al pintar los laterales de amarillo, estas estructuras servirán como un cordón de protección que impedirá que los vehículos se acerquen demasiado a las zonas críticas de vegetación, separando el tránsito de las ramas que hoy obstruyen el paso", agregó.

Este enfoque busca resolver el problema de la falta de espacio para los peatones, quienes actualmente se ven obligados a caminar por sectores sumamente peligrosos, debido a la falta de banquinas o sendas seguras.

La negociación con Ambiente por el despeje de ramas

Uno de los mayores obstáculos para la resolución del conflicto ha sido la regulación ambiental. Al ser la calle Pellegrini de jurisdicción provincial, cualquier intervención sobre el arbolado requiere una coordinación estrecha con Vialidad Provincial y la Secretaría de Ambiente.

Marello fue enfático al diferenciar la erradicación de árboles de lo que el municipio pretende realizar: el corte de las ramas laterales que invaden la calle.

"No queremos cortar un árbol, solo queremos sacar la rama que perjudica el tránsito pesado, a un camión o a un colectivo", aseguró.

El funcionario advirtió sobre la gravedad de la situación actual, donde un camión, al intentar esquivar las ramas, puede invadir el carril contrario y poner en riesgo a motociclistas o vehículos menores.

En este sentido, las gestiones con la Secretaría de Ambiente están orientadas a obtener permisos para intervenir sobre los ejemplares más conflictivos. Marello se comprometió a "gestionar" la posibilidad de podar, al menos, las diez ramas más complicadas para garantizar la seguridad vial sin afectar la integridad del arbolado público.

Cambios en el sentido de circulación y plazos de ejecución

Además de las obras físicas, el municipio evalúa cambios estratégicos en la logística del tránsito. Es más, en estos días el intendente de Rivadavia se encuentra gestionando la posibilidad de que la calle Pellegrini pase a tener un solo sentido de circulación (mano única).

Aunque esta medida involucra a Vialidad Provincial y un análisis de flujo vehicular más profundo, Marello consideró que sería el escenario "ideal" para complementar la urbanización en ese sector.

En cuanto a los tiempos, el secretario de Obras se mostró optimista. El proyecto será presentado formalmente ante Vialidad Provincial en los próximos días. "Si todo va bien, creo que en dos o tres meses más nosotros tenemos que estar trabajando ahí ya con algo", afirmó Marello, situando el inicio de las obras dentro del calendario de este mismo año.

Esta planificación responde al compromiso asumido por el municipio el pasado 14 de octubre, cuando se confirmó la búsqueda de una solución estructural a un reclamo histórico que afecta no solo a los transportistas, sino a todos los vecinos que transitan diariamente por esta estratégica arteria rivadaviense.