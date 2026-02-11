La Ciudad de San Juan se prepara para vivir un fin de semana extendido de celebraciones con propuestas culturales, musicales y solidarias que se desplegarán entre el sábado 14 y el lunes 16 de febrero, en distintos puntos del departamento. Las actividades, de acceso libre y gratuito, forman parte de la agenda impulsada por la Municipalidad de la Capital.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora Fernanda Fredes confirmó que Capital tendrá su propio carnaval y detalló el cronograma de eventos. “Este sábado 14, a partir de las 20 horas, los esperamos en la plaza Hipólito Yrigoyen, la Joroba, con un espectáculo artístico que contará con la presentación de Etnia Latina y Palo Santo, además de algunas sorpresas”, señaló.

Carnaval en la plaza y premios para disfrazados

Fredes explicó que uno de los ejes del festejo será la participación del público. “Vamos a sortear premios entre aquellos que se animen a llegar disfrazados. Se les va a entregar un numerito para entrar en el sorteo. Las mascaritas y los carnavales siempre son tan bonitos de ver”, destacó. Además, remarcó que quienes no concurran caracterizados también podrán sumarse: “Van a tener la posibilidad de subir al escenario, disfrazarse y participar por premios”.

El evento del sábado coincidirá con el 14 de febrero, lo que le dará un marco especial a la jornada. Habrá patio gastronómico, presencia de artesanos y diversas actividades recreativas. “Es todo libre y gratuito, la entrada es abierta porque es en la plaza”, subrayó la funcionaria.

Un carnaval con espíritu solidario

En ese contexto, Fredes también resaltó el costado solidario de la propuesta. “Dadas las últimas inclemencias climáticas, Capital se suma a la posibilidad de dar una ayuda a quienes más están necesitando una mano, a través de Cáritas”, explicó. Durante el evento del sábado funcionará un stand donde se recibirán alimentos no perecederos y elementos de higiene. “El que tenga ganas y el corazón grande, que se acerque con algo para dejar en el espacio de Cáritas”, invitó.

Más actividades el domingo y el lunes

La agenda continuará el domingo 15, desde las 18 y hasta alrededor de las 12.30 de la noche, en la estación San Martín. Allí se desarrollará una nueva edición de Plaza y Arte, con artesanos y una propuesta musical centrada en DJs. “Vamos a tener a los DJs de antes, los que ponían música en la UVT, de mi época”, comentó Fredes, al tiempo que invitó a los vecinos a “acercarse, pasarla bien y disfrutar”.

Finalmente, el lunes 16, también en la estación San Martín y a partir de las 20, se celebrará el Día del Syrah, una de las variedades de uva y vino emblemáticas de la provincia. “Vamos a tener un paseo de vinotecas y bodegas, algo de música y algo para comer. Se viene un fin de semana cargado de actividades en la Muni de la Capital”, concluyó.

De este modo, Capital propone tres jornadas consecutivas de festejos que combinan carnaval, cultura, música, gastronomía y solidaridad, con actividades pensadas para vecinos y visitantes.