Este martes 10 de febrero, GRUPO HUARPE recorrió avenida Benavídez, una de las arterias más transitadas de la provincia de San Juan, donde a diario circulan miles de vehículos y donde crece el reclamo de vecinos y conductores por el avanzado deterioro del pavimento. Baches de distintos tamaños, ondulaciones y sectores prácticamente intransitables forman parte de un panorama que preocupa y genera temor ante la posibilidad de accidentes.

La avenida Benavídez atraviesa zonas clave y conecta distintos puntos del Gran San Juan, por lo que el flujo vehicular es constante. Sin embargo, el estado actual de la calzada complica la circulación y obliga a quienes transitan por allí a realizar maniobras bruscas para esquivar los pozos, con el riesgo que esto implica.

Vecinos de la zona y personas que utilizan diariamente esta vía coincidieron en que la situación se ha agravado con el paso del tiempo y reclaman una solución inmediata antes de que ocurra un hecho grave.

Un problema que se agrava con los años

Si bien en su momento la arteria fue intervenida con una capa asfáltica nueva, la falta de mantenimiento sostenido y las obras por roturas de cañerías de agua o cloacas provocaron el deterioro progresivo del pavimento. Con el paso de los años, esos parches fueron cediendo y aparecieron nuevos baches que hoy afectan gran parte del recorrido.

En algunos sectores, los pozos ocupan casi la mitad de la calzada, lo que obliga a los conductores a invadir el carril contrario para poder avanzar. A esto se suman tramos con ondulaciones pronunciadas que dificultan mantener la estabilidad de los vehículos, especialmente en motos y bicicletas.

Quienes viven en las inmediaciones aseguran que el problema no es nuevo y que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre el mal estado de la calle. Con el tránsito constante y el desgaste diario, el deterioro se vuelve cada vez más evidente.

El tramo más crítico

Durante el relevamiento realizado por GRUPO HUARPE, la mayoría de las personas consultadas coincidió en señalar que el sector más deteriorado se encuentra entre calle Bonduel y callejón Ullum. En ese tramo, los baches son más profundos y frecuentes, lo que complica aún más la circulación.

No obstante, al recorrer toda la arteria se pueden observar distintos puntos críticos, con zonas donde el asfalto presenta grietas, hundimientos y ondulaciones que obligan a reducir la velocidad de manera brusca.

Motociclistas y ciclistas son quienes se sienten más expuestos, ya que cualquier maniobra inesperada puede derivar en una caída. Los automovilistas, en tanto, advierten por los daños que sufren los vehículos al transitar por el lugar.

“Todos los días hay que esquivar pozos y andar con cuidado. En cualquier momento puede pasar algo”, comentó uno de los conductores que circula a diario por el sector.

La pregunta que nadie responde

Más allá del reclamo generalizado, una de las principales incógnitas gira en torno a quién le corresponde realizar las reparaciones. Al tratarse de la Ruta Provincial 60, la responsabilidad primaria sería de Vialidad Provincial. Sin embargo, la arteria atraviesa sectores vinculados a distintos municipios, como Capital, Rivadavia y Chimbas, lo que genera dudas sobre el alcance de cada jurisdicción.

En ese contexto, muchos vecinos se preguntan si la solución debe llegar directamente desde Vialidad o si los municipios deben intervenir o gestionar de manera conjunta para que se concrete una obra integral de repavimentación.

Mientras tanto, el deterioro continúa avanzando y el riesgo aumenta día a día. Quienes transitan por la zona coinciden en un mismo pedido: una intervención urgente que permita recuperar el estado de una vía clave para la circulación.

El reclamo, aseguran, no es nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento del tránsito, la situación se volvió más crítica y peligrosa. Por eso, piden que se tomen medidas concretas antes de que el mal estado del pavimento termine provocando un accidente que se podría haber evitado.