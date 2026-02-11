Febrero es el mes del amor y, de cara al Día de San Valentín, varias parejas ya comenzaron a reservar su cena romántica en distintos restaurantes de San Juan. En ese contexto, locales gastronómicos registran una alta demanda, con numerosas consultas y un elevado porcentaje de reservas, según un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE.

Sebastián Petrignani, propietario de La Herminia Restó de Campo, ubicado en Santa Lucía, confirmó que este lunes se completaron las reservas para el sábado 14 de febrero. “El sábado ya está totalmente completo, pero todavía estamos tomando reservas para el viernes 13 y el domingo 15 por la noche, aprovechando que el lunes es feriado”, explicó. Además, señaló que para esta fecha “generalmente se trabaja mucho”.

En cuanto a la propuesta gastronómica, el restó ofrecerá carta abierta “para que la gente tenga la opción de elegir lo que prefiera”. Sin embargo, uno de los platos más solicitados es la parrilla para dos, que incluye una entrada con una empanada grande a la parrilla para compartir, lengua a la vinagreta y paté de zanahoria. El plato principal suma chinchulines, chorizo, morcilla, molleja, punta de espalda, costillas, bondiola y solomillo de cerdo, acompañado de papas y ensaladas. El valor es de $38.000 la pareja, aunque no incluye bebidas. El local también cuenta con opciones vegetarianas.

Otra de las propuestas destacadas es De Moño Rojo, ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, en Capital. Su encargada de turno, Eugenia Femenía, indicó que el restaurante ya cuenta con un 85% de reservas para el 14 de febrero. “Esperamos cerrar las plazas en estos días porque hay muchas consultas”, aseguró. En tanto, aclaró que para el viernes y el domingo el movimiento es normal.

El menú especial para San Valentín tiene un valor de $130.000 por pareja e incluye un menú de tres pasos, bebidas y un obsequio. Además, el restaurante ofrecerá un ambiente especialmente preparado para la ocasión, con música funcional, tragos de bienvenida y la apertura de la cava del subsuelo. “La cava es un espacio muy romántico que se abre solo en ocasiones especiales”, explicó Femenia.

Por su parte, una opción más parrillera es Pirlo Parrilla Restaurante, ubicado en Capital, en la intersección de Mendoza y Salvador María del Carril. Gonzalo García, propietario del local, señaló que el sábado será el día de mayor movimiento. “Tenemos muchas consultas y para el sábado 14 ya contamos con más del 50% de reservas”, detalló. No obstante, aclaró que la mayor parte de las reservas suele concretarse sobre la fecha. “La gente se decide a último momento, pero hay mucha demanda porque las parejas salen sí o sí a festejar”, afirmó.

Para ese fin de semana, el restaurante ofrecerá un menú especial que incluirá entrada, plato principal, postre y una copa de vino, con un valor aproximado de $50.000. “La idea es que no sea tan caro, entendiendo la situación actual”, explicó García. La propuesta contará también con una opción vegetariana. El sábado se trabajará con carta cerrada, mientras que el viernes y el domingo se mantendrá el menú de enamorados con carta abierta.

Expectativas del sector gastronómico

En ese marco, Analía Tello, representante de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan, señaló a Radio Sarmiento que el sector afronta la fecha con expectativas positivas. Indicó que algunos locales trabajan con reservas previas, especialmente aquellos que ofrecen menús de tres o cuatro pasos, aunque aclaró que en general predomina la atención por presentación espontánea. “El panorama es bueno para la noche, sobre todo porque San Valentín cae sábado”, explicó.

Además, Tello remarcó que el festejo no se limita al horario nocturno, ya que existen opciones desde primeras horas de la mañana en cafeterías, además de almuerzos, cenas y encuentros nocturnos.

Para el Día de San Valentín, la gastronomía sanjuanina se prepara con propuestas especiales y altos niveles de reservas, en un escenario marcado por el interés de las parejas en celebrar el amor fuera de casa.

Dato

Para reservar en los lugares, podés contactarte en los siguientes números: