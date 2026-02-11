El Festival Nacional de Jazz San Juan 2026 sumará este año una presencia cargada de historia, identidad y emoción. El trompetista chileno Rodrigo Cuturrufo llegará a la provincia junto a su proyecto Cutus Clan para formar parte de la noche inaugural del encuentro, que se desarrollará el viernes 13 y sábado 14 de febrero. En diálogo con DIARIO HUARPE, el músico definió su participación como “una emoción gigante” y adelantó una propuesta artística atravesada por el jazz, las raíces andinas y la memoria familiar.

El evento, organizado por la Fundación Circuito Argentino de Jazz y acompañado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, contará con dos jornadas complementarias: una primera fecha de acceso libre y gratuito en el Chalet Cantoni y una segunda noche arancelada en el Teatro del Bicentenario, con artistas de proyección internacional.

“Tanto luchar y de pronto ya estábamos programados”

Cuturrufo será parte de la jornada inaugural, donde compartirá escenario con músicos locales y referentes del jazz argentino. Su llegada a San Juan no fue casual ni inmediata. “Yo venía batallando, haciendo intentos de conectarme con San Juan hace mucho tiempo”, relató. “Pasaron uno, dos años, hasta que de pronto todo se dio. Tanto luchar y de la nada nos dimos cuenta de que ya estábamos programados, con afiche y cartelera, en este festival”.

El trompetista destacó el rol del Circuito Argentino de Jazz y la idea de construir un corredor cultural entre festivales. “Tiene que ver con el corredor bioceánico, con aunar festivales, hacer una cadena. Nosotros vamos a cruzar por el Paso de Agua Negra, así que cruzar la cordillera para ir a hacer jazz nos emociona profundamente”, sostuvo.

Un viaje con memoria familiar

La presentación en San Juan tendrá, además, un fuerte componente personal. Cuturrufo recordó que su padre desarrolló parte de su carrera artística en la provincia durante los años 70, recorriendo escenarios de San Juan, Córdoba y Buenos Aires. “En los años 70 mi papá partió a San Juan e hizo toda una carrera acá. Tocó en radios, carnavales y espectáculos. Ese tránsito lo hacía por este mismo camino que vamos a recorrer ahora”, contó.

“Mi papá falleció hace dos años y volver a hacer ese viaje es muy fuerte. Es como repetir su camino, pero con el jazz. Volvemos a intentar abrir escenarios, abrir puertas, pero desde otro lugar”, expresó.

Jazz, raíces andinas y una identidad compartida

La propuesta que Cutus Clan presentará en el Festival estará centrada en una obra que combina estructuras de jazz con sonoridades andinas ancestrales. “La música que llevamos tiene mucho que ver con San Juan”, afirmó Cuturrufo. “Son sonidos míos, pero también sonidos de ustedes”.

El músico explicó que su obra se inspira en los bailes chinos y en festividades religiosas como la Virgen de Andacollo, cuyo culto llegó a San Juan a través de la trashumancia. “La música que llevo está basada en los sonidos de los bailes chinos, y eso lo mezclo con el jazz y con el funk. Todo va atravesado por un sonido andino muy insistente, muy propio de esta zona”, detalló.

“En San Juan tienen una cantidad enorme de fiestas vinculadas a este culto. Por eso siento que lo que vamos a tocar conecta directamente con la identidad de ustedes”, agregó.

“El jazz permite que todas las identidades hablen”

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Cuturrufo destacó el carácter universal del género. “El jazz es una composición que permite adaptarse a todos los ritmos, a todas las etnias y a todos los estratos. Esa es su grandiosidad”, señaló. “Siempre nace desde los márgenes, pero tiene una potencia enorme para decir cosas”.

Si bien aclaró que no se define estrictamente como jazzista, subrayó que su vida estuvo ligada al género tanto desde la interpretación como desde la producción cultural. “Llevamos casi 40 años haciendo festivales de jazz, produciendo, invitando músicos de todo el mundo. Pero mi función siempre fue aterrizar ese jazz, darle una raíz profunda”, explicó.

Esa raíz, según contó, también remite a su propia historia ancestral. “Mi apellido tiene origen en una etnia andina. Nuestro origen más cercano está en territorio argentino. Por eso atravesar la cordillera es como un cordón umbilical, como volver a alimentarme de ese origen”, reflexionó.

Un encuentro esperado

De cara a su presentación en San Juan, Cuturrufo adelantó que el grupo llega “con una mezcla de ansiedad y felicidad”. “Queremos enfrentarnos al público sin saber mucho, experimentar. Que ustedes experimenten lo que llevamos y nosotros sentir lo que el público va a devolver”, expresó.

“Vamos a hacer todo lo posible para que sea algo bello y emocionante”, concluyó.

El Festival Nacional de Jazz San Juan 2026 cerrará el sábado 14 de febrero en el Teatro del Bicentenario con la presentación, por primera vez en la provincia, del Melissa Aldana Quartet, consolidando a San Juan como un escenario clave para el desarrollo del jazz a nivel nacional e internacional.