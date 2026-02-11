El inicio del ciclo lectivo 2026 en San Juan, previsto para el 2 de marzo, encuentra al Gobierno provincial trabajando a pleno para que las escuelas estén en condiciones. Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos informaron que el mantenimiento se realiza de manera constante en todas las escuelas, y en algunas instituciones el avance ya supera el 70%.

“Los trabajos avanzan dentro de lo previsto: en algunas escuelas ya superamos el 70% de avance y en otras, menos, pero las obras de mantenimiento previstas se cumplirán para iniciar el ciclo lectivo con total orden”, explicó a DIARIO HUARPE el subsecretario Nicolás Álvarez.

La preparación de las escuelas incluye tareas fundamentales para garantizar la seguridad y el confort de alumnos y docentes. Según Álvarez, lo más demandado actualmente es la limpieza de tanques y cañerías, la revisión de instalaciones eléctricas, reposición de bombas y artefactos, y el service de aire acondicionado y ventiladores. Además, se reponen vidrios y puertas que presentan desgaste.

Publicidad

Además, el funcionario indicó que hay obras de mejora que están realizando que podrían extenderse un poco más aunque, no impedirá el funcionamiento de las escuelas, como baños a nuevo, cierres perimetrales y playones deportivos.

En cuanto al tema de la calefacción, que en años anteriores presentó inconvenientes en algunas instituciones, el subsecretario indicó que también está bajo control. “Existen sistemas eléctricos y de gas. La parte de gas está a cargo de la Dirección de Red de Gas de la provincia. El año pasado se hicieron contrataciones de mantenimiento que dieron muy buen resultado, por lo que este año se prevé una contratación del mismo estilo”, señaló. Según explicó Alvaréz, la revisión se hará días antes de su utilización, cerca de mayo, para garantizar cobertura durante todo el invierno.

Publicidad

Con estas tareas, desde el Gobierno buscan asegurar que todas las escuelas estén en condiciones, tanto en infraestructura básica como en mejoras, para recibir a los estudiantes a tiempo y sin inconvenientes al inicio del ciclo escolar.