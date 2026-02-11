El departamento de Calingasta se prepara para vivir una de sus citas más románticas y concurridas del calendario estival. En una entrevista con DIARIO HUARPE, Emilia Bigi, directora de Turismo y Cultura del municipio, brindó precisiones sobre la próxima edición de la Fiesta de los Enamorados. El evento tendrá lugar este sábado 14 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en el imponente marco natural del Anfiteatro Cerro Colorados, ubicado en la localidad de Barreal.

Este escenario es un anfiteatro natural situado sobre el cerro precordillerano de Calingasta. La elección de este sitio busca resaltar la belleza de la zona, ofreciendo a los asistentes una experiencia visual y auditiva única bajo el cielo calingastino.

Grilla de artistas: tributos y voces consagradas

La propuesta musical para esta edición promete atraer a un público variado con homenajes a grandes figuras de la canción romántica. El plato fuerte será la presentación de Sebastián Molina, quien brindará su reconocido tributo a Ricardo Arjona. Bigi destacó que Molina es un artista de proyección internacional, con presentaciones en países como Guatemala, lo que garantiza un show de altísimo nivel para los seguidores del cantautor guatemalteco.

La noche también contará con la voz de Emanuel Amadeo Manzilla, encargado de realizar el tributo a Abel Pintos. Manzilla, artista de origen mendocino, traerá los éxitos más queridos del referente del folklore y pop nacional.

Además, se sumará al escenario Gustavo Remesar, recordado por ser uno de los ganadores del certamen televisivo "Cantando por un Sueño", aportando su calidad vocal al evento.

La apertura de la fiesta tendrá un tinte institucional y artístico muy especial. Se confirmó la colaboración de la Banda de Música de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón Félix Manifior.

Tras los acordes oficiales, será el turno del Ballet "Hijos de Anilta", una agrupación de danza contemporánea local que realizará la apertura coreográfica antes del inicio de los shows musicales principales.

Servicios, gastronomía y recomendaciones

Pensada como un evento para toda la familia y, especialmente, para las parejas, la entrada será totalmente gratuita. El predio contará con una infraestructura completa para que los asistentes disfruten de la velada con comodidad. Habrá un patio de comidas que incluirá food trucks y ranchos provistos de mesas, además de un sector destinado a artesanos y emprendedores locales.

En cuanto a la logística de los espectadores, la organización ha previsto el alquiler de sillas, aunque la directora aclaró que está permitido y se recomienda que la gente lleve sus propias reposeras para mayor comodidad.

"Tenemos una estipulación de entre 2000 y 3000 personas por año", afirmó Bigi, subrayando el carácter popular que ha adquirido esta celebración con el paso de los años. La calidad técnica del evento está garantizada por el sonido de Lucas Pringles.

Accesibilidad y seguridad vial

Para quienes decidan viajar desde otros puntos de la provincia o el país, la directora detalló la ruta de acceso al anfiteatro. Los visitantes deben ingresar por la Ruta 149 hasta la zona urbana de Barreal (calle Presidente Roca). Desde allí, deben doblar hacia el este por la Avenida San Martín y continuar derecho unos 400 metros pasando la calle Belgrano.

Es importante destacar que ese último tramo de 400 metros de la calle San Martín es de tierra.

Para garantizar la fluidez del tránsito ante la masiva concurrencia, la municipalidad ha dispuesto un operativo especial: la calle San Martín será de sentido único (ida), mientras que el descenso de los vehículos se realizará por las calles del Barrio Cerro Colorados y calle Las Heras.

Expectativas turísticas en un fin de semana especial

La Fiesta de los Enamorados coincide este año con el fin de semana largo de Carnaval, lo que ha generado una gran expectativa en el sector turístico de Calingasta. Según los datos estadísticos que maneja la Dirección de Turismo, el departamento ya registra un 60% de reservas hoteleras.

La organización del evento es un trabajo conjunto entre diversas áreas municipales, destacándose la labor de Carlos Valdebenite, director de Deportes, quien brinda un apoyo fundamental en la logística y coordinación del espectáculo.

Con entrada libre y gratuita, música de primer nivel y un entorno natural inigualable, Barreal se posiciona como el destino ideal para celebrar el amor este 14 de febrero.