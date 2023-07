¡Impresionante! Hora, cartelera y cómo verl el flamante UFC 291

Este próximo sábado 29 de julio, la emoción del UFC 291 cautivará a todos los amantes de las MMA. El evento desatará una revancha explosiva entre dos de los luchadores más implacables de los Peso Ligero. Dustin Poirier y Justin Gaethje, dos nombres que imponen respeto, se batirán en un duelo sin precedentes por el codiciado título BMF. Este galardón, amado por los fanáticos, lleva la insólita denominación de "Baddest MotherF..." (como "El más h... de p...").

Poirier, cuyo debut profesional data de 2009 y su ingreso a la UFC en 2011, ha forjado un brillante récord de 21-6 en la promoción. Aunque ya fue campeón interino del Peso Ligero, no ha podido alcanzar el título regular. Su reciente desempeño ha sido formidable, con 4 victorias en sus últimas 5 peleas. Tras enfrentar a grandes como Conor McGregor y Charles Oliveira, logró una impresionante victoria por sumisión ante Michael Chandler en noviembre.

Por su parte, Gaethje, un All-American de la División I de la NCAA, comenzó su carrera profesional en 2011 y se unió a UFC en 2017, en la que ha conseguido un fantástico 7-4 hasta el momento. Aunque no logró capturar el título de Peso Ligero, su valía quedó demostrada con una destacada victoria por decisión mayoritaria sobre Rafael Fiziev en marzo de 2023, tras caer ante Oliveira.

Asimismo, los excampeones Jan Błachowicz y Alex Pereira se pondrán frente a frente en el octágono en un duelo de Peso Semi-Pesado, del cual podría salir el retador al título vacante de la división. Como si todo eso fuera poco, nombres como los de Stephen Thompson, Michel Pereira, Tony Ferguson, Bobby Green, Michael Chiesa, Kevin Holland y Derrick Lewis también ingresarán en el octágono de este UFC 291.

Cartelera del UFC 291

Estelares

Por el Título BMF: Dustin Poirier vs. Justin Gaethje.

Peso Semi-Pesado: Jan Błachowicz vs. Alex Pereira.

Peso Welter: Stephen Thompson vs. Michel Pereira.

Peso Ligero: Tony Ferguson vs. Bobby Green.

Peso Welter: Michael Chiesa vs. Kevin Holland.

Preliminares

Peso Welter: Gabriel Bonfim vs. Trevin Giles.

Peso Pesado: Derrick Lewis vs. Marcos Rogério de Lima.

Peso Medio: Roman Kopylov vs. Claudio Ribeiro.

Peso Welter: Jake Matthews vs. Darrius Flowers.

Primeras preliminares

Peso Mosca: C.J. Vergara vs. Vinicius Salvador.

Peso Welter: Matthew Semelsberger vs. Uroš Medić.

Peso Mosca Femenino: Miranda Maverick vs. Priscila Cachoeira.

Horarios

Primeras preliminares

18:30 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 19:30 horas de Argentina y Uruguay; 17:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 16:30 horas de México; 00:30 horas de España.

Preliminares

20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España.

Estelares

22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Transmisión

Cabe resaltar que las preliminares del UFC 291 serán transmitidas para Latinoamérica en ESPN, excepto en México, Argentina y Chile, ya que en aquellos países son las pantallas de Fox Sports las que muestran las imágenes. Con respecto a las estelares, México y Argentina mantendrán la transmisión por las pantallas de Fox Sports Premium. En cambio, en el resto de Latinoamérica (incluyendo Chile) sólo se podrá ver a través de las aplicaciones de Star Plus y UFC Fight Pass. En España, el canal Eurosports será el encargado de pasar todas las batallas.