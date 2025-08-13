A pocas horas de conocerse el fallo en el juicio contra Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica, Julieta Prandi ofreció un testimonio crudo sobre los años de sufrimiento que atravesó junto a sus hijos. En una entrevista exclusiva con Telenoche (El Trece), la actriz describió el largo proceso judicial iniciado en 2018, marcado por demoras, pericias y un desgaste emocional que aún persiste.

"Fue una agonía muy larga que tardó más de cinco años en llegar", afirmó Prandi, quien destacó la importancia de que un tribunal escuchara su relato. "No se trata solo del resultado, sino de que jueces pudieran conocer el horror que viví y lo que costó declarar, apelar y ser evaluada una y otra vez". La actriz, que actualmente cuenta con custodia y un botón antipánico, sostuvo que este caso podría ser un precedente en la justicia argentina sobre violencia de género.

El impacto en su vida y la de sus hijos

Prandi enfatizó las consecuencias psicológicas del proceso, tanto para ella como para sus hijos. "No puedo decir que están fantásticos. Están atravesados por los nervios, la ansiedad y las preguntas", confesó. Relató cómo intentó protegerlos durante años, incluso cuando compartían techo con su exmarido, ocultándoles la magnitud del maltrato. Sin embargo, la exposición mediática hizo que su hijo mayor descubriera detalles por su cuenta.

La actriz también denunció el control extremo al que fue sometida: "Me sentí secuestrada durante años. No tenía una cadena, pero vivía incomunicada, sin manejar mis ingresos, mis comunicaciones, alejada de mi familia y amigos". Contó cómo Contardi la amenazaba, le cambiaba el número de teléfono cada seis meses y llegó a esconder su celular en el freezer para aislarla. "Cuando el miedo te domina, creés esas amenazas", admitió.

El pedido de justicia

El caso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, podría culminar con una condena ejemplar. El abogado de Prandi, Javier Baños, solicitó 50 años de prisión para Contardi, argumentando la gravedad de los delitos y el daño irreversible causado. "No pedimos venganza, sino una pena acorde al sufrimiento de Julieta", explicó.

Prandi, quien actualmente sigue tratamiento psicológico y medicación, cerró su testimonio con un llamado a la justicia: "Quiero que pague los años que me robó, el maltrato que padecí. Demostrémosle a las víctimas que denunciar vale la pena". El veredicto, que se conocerá en las próximas horas, podría marcar un hito en la lucha contra la violencia de género en Argentina.