Pronóstico del tiempo para San Juan para los días 13 y 14 de agosto
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente a los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto de 2025.
Miércoles, 13 de agosto
Durante la mañana y la tarde, se prevé un cielo mayormente nublado, mientras que en la noche las condiciones cambiarán a parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C en la mañana, alcanzando un máximo de 18 °C en la tarde y descendiendo a 13 °C durante la noche. El viento soplará con intensidades entre 13 y 22 km/h en el día, disminuyendo a 7-12 km/h por la noche, con dirección predominante del sur.
Jueves, 14 de agosto
En la madrugada, el cielo estará despejado, mientras que en la mañana, tarde y noche se presentará parcialmente nublado. Al igual que el día anterior, no se registran probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas llegarán a 8 °C en la madrugada, con un descenso a 6 °C en la mañana, para luego ascender a 16 °C en la tarde y bajar a 13 °C en la noche. El viento será más intenso, con ráfagas entre 23 y 31 km/h, cambiando su dirección del sur al noreste a partir de la mañana.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".