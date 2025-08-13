El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente a los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto de 2025.

Miércoles, 13 de agosto

Durante la mañana y la tarde, se prevé un cielo mayormente nublado, mientras que en la noche las condiciones cambiarán a parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C en la mañana, alcanzando un máximo de 18 °C en la tarde y descendiendo a 13 °C durante la noche. El viento soplará con intensidades entre 13 y 22 km/h en el día, disminuyendo a 7-12 km/h por la noche, con dirección predominante del sur.

Jueves, 14 de agosto

En la madrugada, el cielo estará despejado, mientras que en la mañana, tarde y noche se presentará parcialmente nublado. Al igual que el día anterior, no se registran probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas llegarán a 8 °C en la madrugada, con un descenso a 6 °C en la mañana, para luego ascender a 16 °C en la tarde y bajar a 13 °C en la noche. El viento será más intenso, con ráfagas entre 23 y 31 km/h, cambiando su dirección del sur al noreste a partir de la mañana.