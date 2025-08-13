Cultura y Espectáculos > Música
Lisandro Márquez se presenta en Sarmiento y Capital
POR REDACCIÓN
Los amantes dela cuarteto tendrán un fin de semana cargado de emoción con la llegada de Lisandro Márquez, quien presentará su formato más íntimo y emotivo en dos noches distintas. El artista cordobés desembarcará en la provincia con su propuesta "Canciones Sagradas", un repertorio que deja momentáneamente de lado el baile para dar protagonismo a los clásicos que marcaron su carrera.
El viernes 15 de agosto, a las 23.00, el escenario del Omnia Club (Gobernador Rufino s/n, Media Agua, en Sarmiento) vibrará con su voz y sus letras, en un ambiente pensado para revivir los grandes éxitos del cuarteto desde una mirada más cercana. Las entradas, con una primera preventa a $6.000, ya están disponibles en www.entradaweb.com.
Al día siguiente, el sábado 16 de agosto, la cita se repetirá, pero esta vez en Sala del Sol (avenida Rawson 1302 Sur, Capital), también a las 23.00. Con un precio de $6.500 en preventa en www.entradweb.com, esta segunda función promete mantener la esencia del show, pero con la energía única de un escenario diferente.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".