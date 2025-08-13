Publicidad

Lisandro Márquez se presenta en Sarmiento y Capital

Lisandro Márquez llega a San Juan con su íntimo formato "Canciones Sagradas": dos noches para revivir los grandes éxitos del cuarteto lejos de la pista de baile.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El cantante cordobés se vuelve a presentar en San Juan. FOTO: Gentileza

Los amantes dela cuarteto tendrán un fin de semana cargado de emoción con la llegada de Lisandro Márquez, quien presentará su formato más íntimo y emotivo en dos noches distintas. El artista cordobés desembarcará en la provincia con su propuesta "Canciones Sagradas", un repertorio que deja momentáneamente de lado el baile para dar protagonismo a los clásicos que marcaron su carrera.

El viernes 15 de agosto, a las 23.00, el escenario del Omnia Club (Gobernador Rufino s/n, Media Agua, en Sarmiento) vibrará con su voz y sus letras, en un ambiente pensado para revivir los grandes éxitos del cuarteto desde una mirada más cercana. Las entradas, con una primera preventa a $6.000, ya están disponibles en www.entradaweb.com.

Al día siguiente, el sábado 16 de agosto, la cita se repetirá, pero esta vez en Sala del Sol (avenida Rawson 1302 Sur, Capital), también a las 23.00. Con un precio de $6.500 en preventa en www.entradweb.com, esta segunda función promete mantener la esencia del show, pero con la energía única de un escenario diferente.

 

