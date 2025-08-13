Racing sufrió una derrota por 1-0 ante Peñarol en Montevideo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado el 13 de agosto de 2025. A pesar del resultado adverso como visitante, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, se mostró "optimista" y afirmó que el equipo está "más vivo que nunca".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Costas consideró que un "empate hubiera sido lo más justo" y lamentó el estado del campo de juego en el Campeón del Siglo, aunque sin usarlo como excusa. Describió el partido como "malo" y sostuvo que "ninguno de los dos merecía ganar". El técnico señaló que, debido a la cancha, la pelota estuvo "más en el aire que en el suelo", dificultando el juego. Sin embargo, el estratega reconoció que "acá tuvieron ellos la chance y la metieron", mientras que en el partido de vuelta "va a ser totalmente distinto".

Pese a la caída, Costas enfatizó que la serie se mantiene abierta, dado que Peñarol obtuvo una ventaja mínima. El DT de Racing expresó su plena confianza en revertir el marcador en el encuentro de vuelta, el cual se jugará en el Cilindro de Avellaneda, el estadio de Racing. "Sabemos que tenemos la chance, estamos más vivos que nunca con nuestra gente en nuestro estadio...", afirmó Costas, agregando que el apoyo de la afición será "un plus muy grande" y que "hay que tener fe". El estratega de Racing hizo un llamado a la unidad del equipo y la afición, manifestando que "todos juntos vamos a ir por este sueño que está intacto". Reconoció que necesitan "corregir algunas cosas y llevar el partido a nuestro juego" para el enfrentamiento en el Cilindro, donde esperan que sea "un poco diferente".

La revancha entre Racing y Peñarol está programada para el martes 19 de agosto desde las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda. Antes de ese trascendental encuentro de Copa Libertadores, el equipo de Costas se medirá contra Tigre como local este viernes, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.