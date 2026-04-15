En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, la doctora Cecilia Olivares, ginecóloga y obstetra, presentó un proyecto que podría marcar un antes y un después en la atención neonatal en San Juan: la creación de un banco de leche materna en el Hospital Rawson.

La iniciativa surge de una experiencia personal reciente. “Yo he sido mamá hace poquito”, contó la médica, quien tras su licencia por maternidad retomó sus guardias y observó una situación que la impactó profundamente: muchas madres se extraían leche que luego terminaba descartándose.

“Me pareció tan grave, un despropósito total para nosotras las mamás que nos cuesta muchísimo obtener la leche materna”, expresó. Esa escena cotidiana fue el punto de partida de una propuesta concreta que hoy busca respaldo institucional.

Una necesidad urgente en neonatología

El hospital cuenta con un servicio de neonatología de alta complejidad, con 50 camas destinadas a cuidados intensivos, intermedios y de internación común. Allí se atienden bebés prematuros, algunos nacidos con apenas 25 semanas de gestación.

En ese contexto, la leche materna resulta clave. “Sabemos que tiene muchísimas propiedades, tanto nutritivas como inmunológicas, que no hay nada que lo pueda reemplazar”, explicó Olivares. Aunque la fórmula cumple un rol importante, no logra igualar sus beneficios.

El problema aparece cuando la madre no puede producir leche en cantidad suficiente, algo frecuente en situaciones de estrés como un parto prematuro. Frente a esto, el banco de leche permitiría recolectar el excedente de otras madres y destinarlo a los recién nacidos que más lo necesitan.

“Si pudiéramos captar toda esa leche que muchas mamás terminan tirando, podríamos tener un banco, procesarla y utilizarla para estos bebés internados”, señaló.

Cómo funcionaría el banco de leche

El sistema no es nuevo en el país. Según detalló la especialista, existen al menos diez bancos de leche humana en Argentina que funcionan con éxito. El proceso incluye la recolección, análisis, pasteurización y almacenamiento del alimento.

“Es cualquier mamá que tenga excedente, pero pasa por un análisis de sangre para descartar enfermedades”, aclaró. Luego, la leche se somete a un proceso de pasteurización para garantizar su seguridad y puede conservarse hasta seis meses.

El impacto sanitario es significativo. En bebés prematuros, la leche materna reduce complicaciones graves como la enterocolitis necrotizante, una patología intestinal que puede requerir cirugía. “Muchos bancos ya tienen tasa cero de esta enfermedad gracias al uso de leche humana”, afirmó.

En San Juan, durante el último año, se registraron casos que podrían haberse evitado. “Tuvimos tres enterocolitis necrotizantes que llegaron a cirugía”, precisó la médica.

Solidaridad que salva vidas

Más allá de lo técnico, el proyecto se apoya en un valor fundamental: la solidaridad entre madres. “Es un acto totalmente altruista, como donar sangre, pero mucho más simple”, explicó Olivares.

La dinámica es sencilla: la madre se extrae la leche en su casa, la conserva en el freezer y luego la entrega en un centro de recolección o es retirada por personal capacitado. “Saber que esa leche no se tira y puede ayudar a otro bebé es algo sumamente valioso”, remarcó.

Para que el proyecto se concrete, se necesita principalmente un espacio físico y equipamiento básico, como una pasteurizadora. Sin embargo, la médica se muestra optimista: “Es algo que existe y funciona. No estamos inventando nada”.

Con difusión y apoyo institucional, el banco de leche podría convertirse en una herramienta clave para mejorar la salud neonatal en la provincia. Y como aseguró Olivares, con compromiso personal incluido: “Si se logra, voy a ser la primera en salir a la calle a buscar a todas las mamás”.