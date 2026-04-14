El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo, en un contexto de fuerte expectativa, ya que se espera que la inflación se ubique cerca o incluso por encima del 3 por ciento.

El dato será clave para medir la evolución de los precios en el primer trimestre del año, luego de que enero y febrero registraran una suba mensual del 2,9 por ciento en ambos casos, acumulando un 5,9 por ciento en el inicio de 2026.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que la inflación de marzo podría superar el 3 por ciento, en parte por el impacto del aumento del petróleo a nivel internacional, que presiona sobre los costos de energía y transporte.

En la misma línea, distintas consultoras privadas también proyectan un número en torno a ese nivel, impulsado por subas en alimentos, servicios regulados y factores estacionales propios del mes.

El informe oficial del Indec se publicará durante la tarde y marcará un punto de referencia para evaluar si continúa la desaceleración inflacionaria o si se produce un nuevo repunte en los precios.

Además, el dato será seguido de cerca por el mercado y los analistas, ya que permitirá anticipar la dinámica de los próximos meses y el impacto de variables externas, como el encarecimiento del petróleo, en la economía local.

Con este nuevo indicador, el Gobierno busca consolidar su estrategia de reducción de la inflación, aunque el resultado de marzo podría mostrar una leve aceleración respecto a los meses anteriores.