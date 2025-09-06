El conflicto entre Independiente y la Conmebol escaló este jueves tras el fallo que descalificó al club argentino y clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La institución de Avellaneda difundió un extenso comunicado firmado por su presidente, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane, en el que criticaron con dureza la medida y exigieron la inmediata devolución de los trofeos y objetos históricos que el club aportó al Museo de la Conmebol en Asunción.

“No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, expresó la conducción del Rojo, que calificó la decisión como “un precedente nefasto” para el fútbol sudamericano.

Según Independiente, el organismo continental “premió” la violencia al permitir que un equipo “que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurriera a la agresión brutal contra hinchas rivales, lograra la cancelación del partido y recibiera como premio la clasificación desde un escritorio”.

La directiva sentenció que este fallo “envía un mensaje devastador: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. Además, consideró inaceptable que la historia del club (máximo ganador de la Copa Libertadores con siete títulos y bicampeón de la Sudamericana) sea utilizada para legitimar a la actual conducción de la Conmebol.

En paralelo, la U de Chile celebró su clasificación, aunque también cuestionó el castigo a sus hinchas: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar”, señaló su presidente Michael Clark.

En Argentina, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, sumó su respaldo a Independiente a través de redes sociales: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia, pero muy injusto todo”.

El Museo Conmebol, inaugurado en 2009 en Asunción, exhibe reliquias de los clubes más importantes de la región. Ahora, con el reclamo de Independiente, su vitrina más emblemática podría quedar vacía si el club logra recuperar sus trofeos.