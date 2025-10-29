La declaración de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, sobre los hechos ocurridos el jueves en el departamento de Leandro García Gómez fue determinante para la investigación. Sin embargo, la reciente filtración del informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación aporta conclusiones cruciales sobre la situación.

El periodista Mauro Szeta detalló que, en su relato, Lourdes insistió en que no sufrió lesiones y afirmó que permaneció por voluntad propia con García Gómez durante varios días, explicando que se encontraba con faringitis. Además, destacó que ella lo defendió expresando el amor que siente por él.

Szeta explicó el procedimiento seguido por los especialistas vinculados a la Corte Suprema, quienes tras escuchar a Lourdes y analizar una publicación que ella hizo el sábado, concluyeron que se trata de una víctima de riesgo alto. Esto se debe a que Lourdes no puede reconocer a García Gómez como el agresor que la hostiga y maltrata desde hace años.

El informe psicológico señala que Lourdes Fernández defiende a Leandro García Gómez porque no actúa como una persona libre y soberana, sino que lo hace por él, sin poder decidir por sí misma. Esta situación compleja se traduce en un vínculo de dependencia emocional que dificulta su denuncia.

En cuanto al proceso judicial, Szeta anticipó que tanto la fiscalía como el juzgado consideran que la detención de García Gómez puede sostenerse incluso si Lourdes no declara en su contra. El informe de la Oficina de Violencia Doméstica será utilizado para justificar la permanencia del acusado bajo arresto.