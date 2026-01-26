El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en su estación con sede en San Juan, registró un movimiento de 4.7 grados de intensidad en la escala Richter.

El fenómeno quedó marcado por las mediciones a las 19:11 hs. del lunes, con una profundidad de 128 kilometros, con epicentro en la zona del Gran San Juan. A 81 km al noroeste de Calingasta; 87 km al sudoeste de Iglesia; y a 115 km al noroeste de Barreal.

De acuerdo a la escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue de grado III, lo que significa que fue percibido por algunas personas en reposo y se notó el balanceo algunos de objetos colgantes.

Sin embargo no se registraron daños estructurales ni consecuencias de gravedad para las personas.

Estos datos preliminares, estarán sujetos a revisión por los sismólogos del INPRES para su evaluación y corrección posterior.