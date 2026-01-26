Publicidad
Inpres registró un sismo en la tarde de San Juan: 4.7º en escala Ritcher

El sismo se registró a las 19:11 en San Juan y tuvo una profundidad de 128 kilómetros.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
El movimiento tectónico fue localizado en Gran San Juan.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en su estación con sede en San Juan,  registró un movimiento de 4.7 grados de intensidad en la escala Richter.

El fenómeno quedó marcado por las mediciones a las 19:11 hs. del lunes, con una profundidad de 128 kilometros, con epicentro en la zona del Gran San Juan. A 81 km al noroeste de Calingasta; 87 km al sudoeste de Iglesia; y a 115 km al noroeste de Barreal.

De acuerdo a la escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue de grado III, lo que significa que fue percibido por algunas personas en reposo y se notó el balanceo algunos de objetos colgantes.

Sin embargo no se registraron daños estructurales ni consecuencias de gravedad para las personas.

Estos datos preliminares, estarán sujetos a revisión por los sismólogos del INPRES para su evaluación y corrección posterior.

