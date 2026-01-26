Boca Juniors está cada vez más cerca de sumar a Guido Ascacibar como su segundo refuerzo de la temporada. Según informaron desde el club, la dirigencia realizó una nueva oferta que se acerca a las pretensiones de Estudiantes, lo que abre el camino para que la negociación llegue a buen puerto en los próximos días.

Con el jugador, en tanto, ya está todo arreglado en lo contractual: se acordaron los términos de su contrato y solo resta el cierre formal de la operación. Desde el entorno del Xeneize esperan que la firma se concrete antes del miércoles, lo que permitirá al mediocampista sumarse rápidamente al plantel.

Ascacibar llegaría para reforzar el mediocampo, un sector donde Boca busca mayor solidez y control del juego, y se sumaría a un equipo que ya se encuentra en plena preparación para los próximos desafíos del torneo.

Con esta incorporación, Boca continúa trabajando para potenciar su plantel y cumplir con las expectativas de su cuerpo técnico y sus hinchas, en un mercado de pases que promete movimientos importantes en las próximas semanas.