En el reciente parte informativo de la Dirección Provincial de Vidalidad, detalla que el tramo norte de la Ruta 40 que lleva a Talacasto, se encuentra transitable después de las lluvias que afectaron en la zona y provocara una interrupción del tránsito vehicular.

Sin embargo, el organismo y autoridades de seguridad vial recomiendan a los conductores circular con precaución y velocidad moderada porque en zona de banquinas hay erosiones y socavones a los costados de la calzada.

También se comunicó que el personal de Vialidad Nacional realizó un despeje de la calzada, limpieza de badenes para asegurar el tránsito y comenzó en la jornada de hoy con las tareas de relleno de erosiones y calzado de banquinas para brindar mayor seguridad en el tránsito.

Todos los operarios involucrados en la zona continuarán con las tareas de mantenimiento de la ruta durante toda la semana.