Provinciales
Nuevo reporte sobre estado del sector norte de la Ruta 40
POR REDACCIÓN
En el reciente parte informativo de la Dirección Provincial de Vidalidad, detalla que el tramo norte de la Ruta 40 que lleva a Talacasto, se encuentra transitable después de las lluvias que afectaron en la zona y provocara una interrupción del tránsito vehicular.
Sin embargo, el organismo y autoridades de seguridad vial recomiendan a los conductores circular con precaución y velocidad moderada porque en zona de banquinas hay erosiones y socavones a los costados de la calzada.
También se comunicó que el personal de Vialidad Nacional realizó un despeje de la calzada, limpieza de badenes para asegurar el tránsito y comenzó en la jornada de hoy con las tareas de relleno de erosiones y calzado de banquinas para brindar mayor seguridad en el tránsito.
Todos los operarios involucrados en la zona continuarán con las tareas de mantenimiento de la ruta durante toda la semana.