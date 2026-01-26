Publicidad
Publicidad

Provinciales

Nuevo reporte sobre estado del sector norte de la Ruta 40

El organismo estatal dio un informe sobre el estado del trazado que había sufrido cortes por las intensas lluvias en la zona. Autoridades recomiendan circular con precaución.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El camino a Talacasto vuelve a ser utilizable, pero las lluvias ocasionaron erosiones en banquinas y badenes.

En el reciente parte informativo de la Dirección Provincial de Vidalidad, detalla que el tramo norte de la Ruta 40 que lleva a Talacasto, se encuentra transitable después de las lluvias que afectaron en la zona y provocara una interrupción del tránsito vehicular.

Sin embargo, el organismo y autoridades de seguridad vial recomiendan a los conductores circular con precaución y velocidad moderada porque en zona de banquinas hay erosiones y socavones a los costados de la calzada.

Publicidad

También se comunicó que el personal de Vialidad Nacional realizó un despeje de la calzada, limpieza de badenes para asegurar el tránsito y comenzó en la jornada de hoy con las tareas de relleno de erosiones y calzado de banquinas para brindar mayor seguridad en el tránsito.

Todos los operarios involucrados en la zona continuarán con las tareas de mantenimiento de la ruta durante toda la semana.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS