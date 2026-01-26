Huarpe Deportivo > Vuelta a San Juan 2026
Mauro Domínguez, del municipio de Santa Lucía, ganó la tercera etapa
Mauro Domínguez fue el ganador de la tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada este lunes en el departamento Pocito. El corredor del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte se impuso tras completar los 140,9 kilómetros del circuito urbano, con salida y llegada en el cruce de Calle 5 y Vidart. Con este resultado, y pese a la victoria, Tivani continúa como líder de la general.
Domínguez cruzó la línea de meta en el primer lugar y se quedó con la victoria de etapa. El segundo puesto fue para Emiliano Pérez, del equipo Diberboll, mientras que el tercer lugar lo ocupó Fred Matute Baca, representante del conjunto HyF Liro Recovery Sport.
Tras la llegada, el ganador explicó el planteo de carrera y el desarrollo de la jornada. “La verdad, una linda etapa. Lo planteamos con el equipo que tenía que salir a buscarla y tratar de restar un poco de tiempo de lo que había perdido ayer, porque la verdad que no habían sido buenas sensaciones, pero hoy pudieron serlas”, señaló Domínguez
Además, el pedalero calingastino detalló el momento clave de la competencia, cuando la fuga llegó a sacar una diferencia cercana a los dos minutos y luego el margen comenzó a reducirse. “Cuando vi que se dio la oportunidad de buscarlo, me la jugué y se dio el triunfo”, explicó. Sobre el desenlace, agregó: “La verdad no sé cuánto tiempo sacamos, pero la idea era ir a buscar la victoria en ese movimiento”, antes de ser convocado al podio.
La etapa se disputó sobre cuatro giros a un circuito técnico, con rectas rápidas y curvas cerradas, que exigió atención permanente del pelotón. El ritmo fue alto desde los primeros kilómetros y los equipos buscaron posicionarse de cara a los sectores clave del trazado.
El recorrido incluyó Calle 5 hacia el este, calle Mendoza, Avenida Joaquín Uñac, Calle 14, Aberastain, Calle 11, Chacabuco y el regreso por Vidart, completando el total previsto por la organización. El cruce de Calle 5 y Vidart fue el punto neurálgico de la jornada, ya que concentró tanto la largada como la llegada.
En ese sector también se disputaron bonificaciones importantes, lo que convirtió a la etapa en una jornada determinante no solo para la victoria parcial, sino también para comenzar a mover la clasificación general de la Vuelta a San Juan 2026.
Etapa
- Mauro Domínguez - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte
- Emiliano Pérez - Diberboll
- Fred Matute Baca (Honduras) - HyF Liro Recovery Sport (Colombia)
General individual
- Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito
General Sub 23
- Martín Mancilla Labrin (Chile) - Stamina Racing (Chile)
Mejor sanjuanino
- Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito
General Meta de Montaña
- Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte
General Meta Sprint
- Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito