Mauro Domínguez fue el ganador de la tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada este lunes en el departamento Pocito. El corredor del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte se impuso tras completar los 140,9 kilómetros del circuito urbano, con salida y llegada en el cruce de Calle 5 y Vidart. Con este resultado, y pese a la victoria, Tivani continúa como líder de la general.

Domínguez cruzó la línea de meta en el primer lugar y se quedó con la victoria de etapa. El segundo puesto fue para Emiliano Pérez, del equipo Diberboll, mientras que el tercer lugar lo ocupó Fred Matute Baca, representante del conjunto HyF Liro Recovery Sport.

Publicidad

Tras la llegada, el ganador explicó el planteo de carrera y el desarrollo de la jornada. “La verdad, una linda etapa. Lo planteamos con el equipo que tenía que salir a buscarla y tratar de restar un poco de tiempo de lo que había perdido ayer, porque la verdad que no habían sido buenas sensaciones, pero hoy pudieron serlas”, señaló Domínguez

El podio de la tercera etapa: Mauro Domínguez primero, Emiliano Pérez segundo y Fred Matute Baca como tercero.

Además, el pedalero calingastino detalló el momento clave de la competencia, cuando la fuga llegó a sacar una diferencia cercana a los dos minutos y luego el margen comenzó a reducirse. “Cuando vi que se dio la oportunidad de buscarlo, me la jugué y se dio el triunfo”, explicó. Sobre el desenlace, agregó: “La verdad no sé cuánto tiempo sacamos, pero la idea era ir a buscar la victoria en ese movimiento”, antes de ser convocado al podio.

Publicidad

La etapa se disputó sobre cuatro giros a un circuito técnico, con rectas rápidas y curvas cerradas, que exigió atención permanente del pelotón. El ritmo fue alto desde los primeros kilómetros y los equipos buscaron posicionarse de cara a los sectores clave del trazado.

El recorrido incluyó Calle 5 hacia el este, calle Mendoza, Avenida Joaquín Uñac, Calle 14, Aberastain, Calle 11, Chacabuco y el regreso por Vidart, completando el total previsto por la organización. El cruce de Calle 5 y Vidart fue el punto neurálgico de la jornada, ya que concentró tanto la largada como la llegada.

Publicidad

En ese sector también se disputaron bonificaciones importantes, lo que convirtió a la etapa en una jornada determinante no solo para la victoria parcial, sino también para comenzar a mover la clasificación general de la Vuelta a San Juan 2026.

Etapa

Mauro Domínguez - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte Emiliano Pérez - Diberboll Fred Matute Baca (Honduras) - HyF Liro Recovery Sport (Colombia)

General individual

Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

Martín Mancilla Labrin (Chile) - Stamina Racing (Chile)

Mejor sanjuanino

Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Meta de Montaña

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte

General Meta Sprint